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23 марта в психоневрологическом доме-интернате в Бендерах произошёл пожар

23 марта в психоневрологическом доме-интернате в Бендерах произошёл пожар
фото: пресс-центр МВД ПМР

В психоневрологическом доме-интернате 23 марта днём сработала противопожарная сигнализация. Очаг возгорания находился в подвале. Загорелись старые вещи, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

До прибытия пожарных сотрудники пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, параллельно эвакуировали пациентов и персонал.

На место прибыли два пожарных расчёта. В задымлённом подвале работало звено ГДЗС. Огонь распространялся, но был оперативно сбит.

Из здания эвакуировали 100 человек.

Последствия пожара:
– канализационная труба и датчик сигнализации повреждены;
– закопчены стены.

Предварительная причина – неосторожность при курении со стороны неизвестного лица.

Курение в неположенных местах – смертельная угроза! Будьте бдительны!
  • Вчера, 13:09
  • DTV
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