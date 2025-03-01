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23 марта в психоневрологическом доме-интернате в Бендерах произошёл пожар
фото: пресс-центр МВД ПМР
В психоневрологическом доме-интернате 23 марта днём сработала противопожарная сигнализация. Очаг возгорания находился в подвале. Загорелись старые вещи, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
До прибытия пожарных сотрудники пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, параллельно эвакуировали пациентов и персонал.
На место прибыли два пожарных расчёта. В задымлённом подвале работало звено ГДЗС. Огонь распространялся, но был оперативно сбит.
Из здания эвакуировали 100 человек.
Последствия пожара:
– канализационная труба и датчик сигнализации повреждены;
– закопчены стены.
Предварительная причина – неосторожность при курении со стороны неизвестного лица.
Курение в неположенных местах – смертельная угроза! Будьте бдительны!
- Вчера, 13:09
- DTV
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