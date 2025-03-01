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Делегация Парламентской ассамблеи НАТО посетит Кишинев

Делегация Парламентской ассамблеи НАТО посетит Кишинев
источник изображения: IPN

Делегация Парламентской ассамблеи НАТО посетит Кишинев с ознакомительным визитом 24-25 марта. Официальные лица обсудят с властями вызовы безопасности в регионе и возможности сотрудничества для поддержания стабильности, передает IPN.

Делегация планирует провести ряд встреч с председателем Парламента Молдовы Игорем Гросу, президентом Молдовы Майей Санду, председателем Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку РМ Лилианом Карпом, а также министрами Михаем Попшой, Олегом Серебрян, Анатолием Носатым и Дорином Джунгиету.

Также состоятся публичные дебаты по вопросам сотрудничества Молдовы с НАТО. В заседании примут участие представители гражданского общества и научных кругов.

В состав делегации входят члены Подкомитета ПА НАТО по трансатлантическому укреплению в области обороны и безопасности и Подкомитета по переходному периоду и развитию. Визит проходит на фоне того, что региональная безопасность остается приоритетным вопросом, и обсуждения будут сосредоточены на мерах, необходимых для обеспечения стабильности и сотрудничества.
  • Вчера, 13:13
  • DTV
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