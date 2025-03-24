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Заседание Правительства: обзор основных тем

Заседание Правительства: обзор основных тем
фото: Правительство ПМР

На заседании Правительства обсуждался ряд актуальных вопросов, которые касались порядка установления надбавок наставникам врачей-ординаторов и врачей-интернов, доплат работникам физкультуры, спорта и туризма за показанные спортивные результаты на официальных международных соревнованиях. Также была актуализирована процедура технического осмотра для определенных категорий транспортных средств, используемых в сфере пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Минздрав предложил установить возможность получения доплаты в размере 20% должностного оклада на период подготовки интернов и ординаторов тем медработникам, которые трудятся в организациях здравоохранения, признанных клиническими базами. Речь идет непосредственно о специалистах, которые осуществляют наставничество и непосредственно руководят практической подготовкой врачей-интернов, врачей-ординаторов. До сих пор эти надбавки могли получать только заведующие отделениями.

«Руководители практики, наставники, которые осуществляют руководство практикой и практически в целом подготовкой врачей-ординаторов, назначаются не только из числа заведующих отделениями, но и рядовых медицинских работников со стажем работы по специальности не менее 5 лет. В связи с этим настоящим проектом Постановления предлагается уточнить категории работников организаций здравоохранения, которые имеют право на получение надбавки за непосредственное руководство подготовкой врачей-интернов и врачей-ординаторов», — пояснила профильный министр Кристина Албул.

Члены Правительства согласились с предложенными изменениями. Дополнительно выделять средства из республиканского бюджета на эти цели не потребуется. Реализация проекта будет осуществляться в пределах уже существующих лимитов бюджетного финансирования.

Также установлены надбавки и доплаты к должностному окладу для работников физической культуры, спорта и туризма за спортивные достижения на официальных международных соревнованиях за каждого спортсмена в соответствии с категориями. Речь идет о работниках, которые участвовали в подготовке чемпионов. Так, в прошлом году на спортивных играх стран БРИКС 3 приднестровца стали победителями. Еще двое заняли призовые места. Госслужба по спорту предлагает выплачивать надбавки в размере от 88 до 264 руб. ежемесячно за одного успешного спортсмена. Реализация проекта также будет проходить в рамках утвержденных лимитов финансирования.

На заседании Правительства было принято решение об уточнении перечня обязательных документов, необходимых для прохождения техосмотра определенным категориям транспортных средств, используемых в сфере пассажирских перевозок. В соответствующее Постановление Правительтсва будет добавлено требование по предоставлению документа, подтверждающего уплату налога с владельцев транспортных средств и иных обязательных сборов.
  • Вчера, 12:14
  • DTV
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