Александр Лукашенко, избранный президентом Белоруссии на седьмой срок на прошедших 26 января выборах, официально вступил в должность.
Торжественная церемония инаугурации президента проходит во Дворце Независимости в Минске. В присутствии высших должностных лиц страны, а также многочисленных приглашенных на инаугурацию, Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Белоруссии, произнес слова присяги на белорусском языке, он поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию, сообщает ТАСС.
После этого глава государства подписал Акт о вступлении в должность. Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента.
"Эта победа не только моя - президента, но и миллионов наших белорусов. 26 января мы преодолели очередной исторический перекресток, прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века", - сказал Лукашенко.
Он уточнил, что, "это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого - все то, что мы называем государством для народа". "Это наш белорусский путь!" - добавил он.
"Как и в начале мы снова большинством выбрали свою независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее, показали зрелось белорусской нации, торжество нашего единства", - сказал президент.
"Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории - наш и наших предшественников", - сказал он на церемонии инаугурации.
Белоруссия сплотилась и стала сильнее вопреки тем, кто продал Родину за западные гранты, попытавшись провести в республике цветную революцию в 2020 году.
"Расследование новой администрации [президента США Дональда] Трампа вскрыло вопиющие случаи финансирования USAID и NED госпереворотов и цветных революций по всему миру, в том числе в Белоруссии в 2020 году. Помните этот мятеж. Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее вопреки, мы стали сильнее, потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу, обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят", - сказал он.
Белорусская молодежь активно участвует в политической жизни и готова продолжать выбранный властями страны курс.
"Мы вырастили достойную смену. Нам есть кому передать эстафету", - сказал он.
Белорусский лидер особо подчеркнул, что молодежь сегодня вовлечена в политическую жизнь. "Дети не видели разрухи первых лет становления страны, и им объективно трудно судить о правильности выбранного нами тогда пути. Но они готовы продолжить его", - отметил Лукашенко.
"И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном. Каждый в Белоруссии имеет конституционное право и возможность высказаться. Но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны, к чему это может привести, мы видим", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия за годы независимости преодолела многое, неоднократно сталкиваясь с критикой власти. "Мы через многое прошли, прокладывая свой суверенный путь. И попытки перевернуть нашу жизнь, бесконечная критика нашего курса, нападки на наших людей, занимающих твердую государственную позицию, - это цена независимости государства, цена благополучия нашего народа", - добавил белорусский лидер.
"Наша победа - это новый исторический шанс, возможность сделать еще больше на благо родной Белоруссии. Главное, запомните - вы живете в своей стране, на своей земле, поэтому никогда и нигде вы не должны никого бояться. Вы хозяева в этой стране, сами принимаете общие решения. Вы заслужили это право, не только наше поколение, но и предыдущее, заслужили очень дорогой ценой. Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы вся моя жизнь", - сказал подчеркнул президент.
Об инаугурации На торжественную церемонию во Дворце Независимости приглашены более 1,1 тыс. человек. Среди них - высшие руководители страны, представляющие все три ветви власти, доверенные лица президента на прошедших выборах, члены Национального собрания, представители политических партий и общественных объединений, религиозных организаций, СМИ. Россию представляет посол РФ в республике Борис Грызлов.
После церемонии инаугурации белорусские военнослужащие принесут клятву на верность народу и президенту. Церемония пройдет на площади Государственного флага, расположенной недалеко от Дворца независимости.
По данным Центризбиркома Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко победил на состоявшихся в январе выборах главы государства, получив 86,82% голосов избирателей.