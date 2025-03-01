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Центробанк могут наделить дополнительными полномочиями

Центробанк могут наделить дополнительными полномочиями
фото: novostipmr.com

У Центрального банка ПМР могут появиться дополнительные рычаги для борьбы с незаконной деятельностью на финансовом рынке Приднестровья. Инициативу разработали в Комитете по экономической политике, бюджету и финансам Верховного Совета. Автор – депутат Юрий Кучеренко, передает пресс-служба Верховного Совета ПМР.

Законопроект о внесении изменений в закон «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» предлагает наделить Центробанк дополнительными полномочиями для защиты населения от финансовых пирамид. Согласно инициативе Юрия Кучеренко, банк сможет пресекать незаконную финансовую деятельность, взаимодействуя с правоохранительными органами. А именно: кредитная организация будет создавать и публиковать список физических и юрлиц с выявленными признаками мошеннических финансовых схем, квази-инвестиционных проектов, иной незаконной деятельности на финансовом рынке. Критерии для попадания в этот список определит и утвердит правление банка. Перечень субъектов будет носить справочный характер и размещаться на официальном сайте Банка Приднестровья. Глава ПРБ вправе будет уведомить правоохранительные органы о распространении информации сомнительными участниками финансового рынка для окончательной оценки их деятельности.

«Инициатива родилась по итогам 2024 года, когда мы столкнулись с тем, что на территории Приднестровья активно работали с финансовыми пирамидами. И население республики пострадало достаточно серьезно: по неофициальным оценкам речь идет о сотнях тысяч долларов, возможно, и более миллиона наши граждане потеряли, попавшись на удочку финансовых мошенников. Мы анализировали ситуацию во взаимодействии с Центробанком, обсуждали проблему и с правоохранительной системой. И пришли к тому, что необходимо настроить механизм взаимодействия и предоставить ЦБ, который мог бы определять признаки мошеннических финансовых схем и другой незаконной деятельности на финансовом рынке, право информировать об этом правоохранительную систему, которая в свою очередь могла бы максимально быстро реагировать на эти вызовы», - пояснил автор инициативы, депутат Юрий Кучеренко.

Законопроект о внесении изменений в закон «О Центральном банке ПМР» Профильный Комитет будет рекомендовать депутатскому корпусу принять на пленарном заседании в первом чтении.
  • Вчера, 12:22
  • DTV
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