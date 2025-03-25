Вес глобальной сети интернет составляет свыше 960 тыс. грамм. Об этом сообщает портал Wired.
Первый расчет веса интернета был произведен гарвардским физиком Расселом Сайтцом в 2006 году. Учитывая массу энергии, необходимой для работы серверов по всему миру, он определил вес сети в 50 грамм — примерно столько весят две ягоды клубники. Позднее журнал Discover провел собственные вычисления, оценив количество электронов, необходимых для кодирования интернет-трафика объемом 40 петабайт, и получил результат в пять миллионных грамма, пишет gazeta.ru.
Некоторые ученые критикуют эти подходы как недостаточно объективные. Поэтому журналисты Wired обратились к другим специалистам за оценками. Президент NEC Laboratories America Кристофер Уайт предложил рассчитать массу интернета на основе энергии, необходимой для кодирования всех данных на одном сервере.
Учитывая объем информации в интернете — 175 зеттабайт, или 1,65х10 в 24 степени бита, он использовал постоянную Больцмана и формулу эквивалентности массы и энергии (E = mc в квадрате), получив значение в 5,32х10 в -14 степени грамма.
Еще одним подходом стало сравнение с ДНК. Исследования показывают, что один грамм ДНК способен хранить 215 петабайт данных. Для хранения 175 зеттабайт потребуется примерно 960 тыс. грамм ДНК. Эта масса эквивалентна весу 64 тыс. ягод клубники.