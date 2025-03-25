Dnestr.TV

 
0

Исследователи выяснили, сколько килограмм весит весь интернет

Исследователи выяснили, сколько килограмм весит весь интернет
изображение: Suvit Topaiboon/Shutterstock/FOTODOM

Вес глобальной сети интернет составляет свыше 960 тыс. грамм. Об этом сообщает портал Wired.

Первый расчет веса интернета был произведен гарвардским физиком Расселом Сайтцом в 2006 году. Учитывая массу энергии, необходимой для работы серверов по всему миру, он определил вес сети в 50 грамм — примерно столько весят две ягоды клубники. Позднее журнал Discover провел собственные вычисления, оценив количество электронов, необходимых для кодирования интернет-трафика объемом 40 петабайт, и получил результат в пять миллионных грамма, пишет gazeta.ru.

Некоторые ученые критикуют эти подходы как недостаточно объективные. Поэтому журналисты Wired обратились к другим специалистам за оценками. Президент NEC Laboratories America Кристофер Уайт предложил рассчитать массу интернета на основе энергии, необходимой для кодирования всех данных на одном сервере.

Учитывая объем информации в интернете — 175 зеттабайт, или 1,65х10 в 24 степени бита, он использовал постоянную Больцмана и формулу эквивалентности массы и энергии (E = mc в квадрате), получив значение в 5,32х10 в -14 степени грамма.

Еще одним подходом стало сравнение с ДНК. Исследования показывают, что один грамм ДНК способен хранить 215 петабайт данных. Для хранения 175 зеттабайт потребуется примерно 960 тыс. грамм ДНК. Эта масса эквивалентна весу 64 тыс. ягод клубники.
  • Вчера, 12:26
  • DTV
  • Просмотров: 113
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими л ...
  • Фальшивые деньги в Молдове: какие банкноты подделывают ...
  • Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
  • Скоро будет действовать новый Уголовно-процессуальный к ...
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими л ...
  • Фальшивые деньги в Молдове: какие банкноты подделывают ...
  • Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
  • Скоро будет действовать новый Уголовно-процессуальный к ...
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM