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В Кремле заявили, что содержание переговоров в Эр-Рияде не будут обнародовать

В Кремле заявили, что содержание переговоров в Эр-Рияде не будут обнародовать
фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Делегации России и США провели технические консультации, указал пресс-секретарь президента РФ

Делегации России и США провели в Эр-Рияде технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Поэтому содержание переговоров не будет обнародоваться, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Речь идет все-таки уже о технических переговорах, - пояснил представитель Кремля. - Технические - это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать".

"Сейчас доклады, сделанные [делегациями] в столицы, анализируются, ну а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании", - добавил Песков.

В столице Саудовской Аравии накануне прошли консультации между Россией и США, Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча продлилась более 12 часов и была посвящена некоторым вопросам, касающимся урегулирования украинского конфликта.

К переговорам России и США подключат ООН и другие страны

Российская и американская делегации по итогам 12-часовых переговоров в Эр-Рияде согласились продолжить диалог. К будущим встречам планируется привлечь международное сообщество, включая ООН, сообщил Карасин

Переговоры России и США будут продолжены, к ним привлекут Организацию Объединенных Наций (ООН) и другие страны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин, передает rbc.ru ссылаясь на ТАСС.

«Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего Организацию Объединенных Наций и отдельные страны. В общем, впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», — сказал он.

По его словам, в Эр-Рияде получился «насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев». «Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — сказал сенатор.

Переговоры делегаций России и США продолжались более 12 часов. В финале встречи стороны обсуждали текст совместного итогового заявления, однако оно так и не было представлено. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что 25 марта министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет о «некоторых аспектах этих контактов» в телеинтервью.

Reuters со ссылкой на источник в Белом доме писал, что США ожидают «позитивного заявления» по итогам встречи с российской стороной. По словам собеседника агентства, на переговорах в Эр-Рияде «наблюдался прогресс». В каком виде и когда конкретно ожидается заявление, он не уточнил.

Госдепартамент сообщал, что основной темой переговоров станет восстановление мирной коммерческой деятельности в Черном море. В Кремле говорили, что стороны обсудят обеспечение безопасности судоходства в этой акватории.

За день до встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Вашингтона и Киева. Украинская делегация после окончания переговоров осталась в Эр-Рияде, чтобы дождаться новой встречи с представителями США, сообщало «Суспiльне» со ссылкой на источник.
  • Вчера, 12:31
  • DTV
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