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По данным УГАИ

По данным УГАИ
фото: пресс-центр МВД ПМР

С 14 по 20 марта сотрудники ГАИ задержали десять водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Четыре нарушителя выявлены в Тирасполе, по два – в Бендерах и Григориополе, по одному – в Слободзее и Рыбнице.

Пять пьяных водителей привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Ещё три нарушителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Два водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Их привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.


В республике проходит профилактический рейд по пожарной безопасности на дорогах. Сотрудники Госпожнадзора и ГАИ проверяют наличие и исправность огнетушителей в автомобилях. Такие рейды пройдут с 25 по 26 марта.

Цель – напомнить водителям, что исправный огнетушитель может спасти жизнь в экстренной ситуации.

ГУпЧС напоминает:
– держите огнетушитель в доступном месте;
– проверяйте срок годности и заряд;
– умейте им пользоваться!

Безопасность в дороге в ваших руках!
  • Вчера, 12:38
  • DTV
  • Просмотров: 103
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