С 14 по 20 марта сотрудники ГАИ задержали десять водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Четыре нарушителя выявлены в Тирасполе, по два – в Бендерах и Григориополе, по одному – в Слободзее и Рыбнице.
Пять пьяных водителей привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Ещё три нарушителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
Два водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Их привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
В республике проходит профилактический рейд по пожарной безопасности на дорогах. Сотрудники Госпожнадзора и ГАИ проверяют наличие и исправность огнетушителей в автомобилях. Такие рейды пройдут с 25 по 26 марта.
Цель – напомнить водителям, что исправный огнетушитель может спасти жизнь в экстренной ситуации.
ГУпЧС напоминает: – держите огнетушитель в доступном месте; – проверяйте срок годности и заряд; – умейте им пользоваться!