В Погранполиции Молдовы заявили, что Гуцул фигурирует в информационных системах c запретом на выезд.
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией РМ (НЦБК).
После задержания вечером 25 марта Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в НЦБК в сопровождении ее адвокатов. Советник Гуцул Юрий Кузнецов отмечал, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Башкан Гагаузии также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы, передает sputniknews.ru.
В НЦБК сообщили о проведении обысков по делу о финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии.
Накануне в Антикоррупционной прокуратуре РМ заявили, что за прошедшие 54 заседания суда завершили представление доказательств обвинения в деле против Евгении Гуцул и Светланы Попан о соучастии в незаконном финансировании политической партии. Были были заслушаны более 20 свидетелей, исследованы 66 томов материалов и рассмотрены более 40 носителей информации с результатами специальных следственных мер. Далее предстоит заслушать доказательства защиты.
В Пограничной полиции Молдовы заявили, что Гуцул фигурирует в информационных системах c запретом на выезд.
Оппозиция заявила протест действиям властей, назвав их незаконными. По словам депутата парламента от группы "Победа" Александра Суходольского, речь идет не о расследовании, а об огромнейшем политическом давлении" на оппозицию.
"Главу Гагаузию, гаранта нашего правового статуса, из-за политических взглядов лишают свободы. Власть защищает себя и зачищает поле, чтобы комфортно подойти к парламентским выборам", – заявил Суходольский.
Депутат парламента Молдовы Денис Уланов отметил, что с юридической точки зрения задержание башкана "совершенно необъяснимо".
"Евгения Гуцул являлась на судебные заседания, не совершала противоправных действий по отношению к процедуре. С какой целью они это сделали, вообще трудно понять", – сказал он.
Уланов напомнил, что Гуцул – должностное лицо, она систематически выезжает за границу и возвращается. Никаких проблем с этим не было никогда, а сама башкан не уклонялась от судебных процедур.
"Все это носит какой угодно, но только не юридический характер", – заключил депутат.
В Комрате утром в среду собираются сторонники Евгении Гуцул, которые протестуют против задержания на 72 часа главы региона.
Гражданский активист Михаил Влах считает, что Майя Санду и PAS хотят "Гагаузию зажечь изнутри", однако "гагаузский народ не сломать". "Для чего нужно было закрывать башкана Гагаузии? Это прецедент для отношений братских молдавского и гагаузского народов", – заявил Влах.
Он добавил, что полиция останавливает машины, которые направляются на митинг в Комрат.
Кремль осуждает ситуацию с арестом Евгении Гуцул
Кремль осуждает действия властей Молдовы, связанные с ситуацией с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, Кишинев должен отказаться от подобных методов. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы, конечно же, осуждаем подобные действия и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов и предоставить свободы действия всем политическим силам в стране", - сказал Песков.
Власти Молдовы используют методы неприкрытого давления на популярных политиков - конкурентов Майи Санду, считает представитель Кремля.
"По всей видимости, Кишинев избрал тактику не обращать внимание на закон, не обращать внимание на принципы демократии, не обращать внимание на принципы политического плюрализма и просто оказывать неприкрытое давление на всех политических конкурентов", - сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, задержание Гуцул "выходит за рамки всех демократических норм и принципов". "Во многом, наверное, они [власти Молдовы] копируют манеру поведения соседней Румынии, где попрали демократию, мы имеем в виду случай [Кэлина] Джорджеску".
Гуцул обратилась к жителям Гагаузии
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул передала жителям региона призыв не опускать руки, чтобы не потерять автономию, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Вадим Фотеску.
"Сломить дух башкана (главы - ред.) Гагаузии у режима не получилось и не получится. Евгения Александровна благодарна всем за поддержку… она просила передать и Народному собранию (парламенту - ред.) и народу Гагаузии, что если они опустят руки, то они потеряют автономию. Она настроена по-боевому", - заявил Фотеску после посещения изолятора, в котором находится Гуцул.
Он заверил, что представители блока "Победа" будут использовать все доступные правовые меры, чтобы добиться восстановления справедливости. "Никаких оснований для содержания Гуцул под стражей на сегодняшний день не существует. Она неоднократно выезжала за рубеж и всегда возвращалась, подозревать ее в желании покинуть страну нет никаких оснований", - подчеркнул депутат.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
В Комрате проходит митинг в поддержку башкана Евгении Гуцул
Митинг проходит перед зданием Исполкома Гагаузии, сообщает ipn.md.
Митингующим представители блока Победа в Комрате раздали плакаты с лозунгами: Не трогайте наш выбор, Свободу Евгении Гуцул, Нет репрессиям в Гагаузии
Из официальных лиц, ожидающих у здания на улице, - депутат Александр Суходольский. На месте активисты блока Победа, советник Михаил Влах, некоторые члены Исполкома.
Советник Михаил Влах заявил, что задержания Евгении Гуцул - это расправа с автономией, месть за референдум о евроинтеграции. Влах объявил о предстоящем заседании НСГ в 11:00.
Замбашкана Илья Узун призвал отпустить башкана заявив, что она «ни в чем не виновата, она пришла чистая в политику». Узун пригрозил Санду и Гросу, что придет время и они «будут сидеть в каталажке».