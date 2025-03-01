Министерство по социальной защите и труду отчиталось об итогах работы за 2024 год. Участие в работе отчетной Коллегии приняли Председатель Правительства Александр Розенберг, председатель парламентского Комитета по социальной политике и труду Сергей Чебан, руководители министерств и ведомств, представители организаций социальной защиты и общественники, сообщается на сайте ведомства.
В начале доклада об итогах работы ведомства глава Минсоцзащиты Елена Куличенко отметила, что 2024 год был объявлен в Приднестровье Годом семьи и семейных ценностей.
«В течение прошлого года Министерством во взаимодействии со всеми органами государственной власти были проведены многочисленные мероприятия, которые позволили привлечь внимание общества и государства к необходимости сохранения и развития традиционных семейных ценностей, повышения культуры брачных отношений, уважения к институту брака, приоритету семейного воспитания детей и стимулированию роста рождаемости», – отметила Елена Куличенко.
Сегодня в Приднестровье воспитывается более 81 тысячи детей. Более 5 тысяч семей являются многодетными. В этих семьях воспитывается более 17 тысяч детей. Однако показатели рождаемости неутешительные, отметила глава Минсоцзащиты. В прошлом году в республике родилось 2 279 детей. Это на 309 новорожденных меньше, чем в 2023 году.
Пенсионное обеспечение
Одной из главных задач государства является исполнение социальных обязательств. Елена Куличенко отметила, в прошлом году все пенсии и пособия выплатили своевременно и в полном объеме.
В 2024 году расходы Единого государственного фонда социального страхования составили 2 млрд. 740 млн. рублей. Основная доля расходов 85,6% или почти 2 млрд. рублей – приходится на пенсионное обеспечение. В связи с повышением размера пенсий с 1 февраля 2024 года расходы по этому направлению увеличились на 11%. Средний размер пенсии по возрасту в прошлом году составил 1 684,7 рубля.
По состоянию на конец 2024 года численность получателей пенсии составила 97 144 человека. Из них 93 132 человека получают трудовые пенсии, а 4 012 – социальные.
С октября прошлого года вступили в силу новые нормы закона «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике», согласно которым пенсии теперь приходят на банковский счет. Исключение сделали для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов I и II групп, а также пенсионеров, проживающих в селах, где нет отделений банка или почты. Они продолжают получать пенсии на дому. По данным на конец 2024 года, пенсии на банковский счет получают 80 825 человек. Это 83,2% от общего количества получателей пенсий.
Социальное страхование
Продолжалась выплата пособий по социальному страхованию. Общий объем финансирования составил 158 млн. рублей. Средства пошли на выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, пособий при рождении ребенка, пособий по уходу за ребенком до 2-х лет и другие социальные выплаты.
2 987 детей застрахованных работающих граждан в прошлом году отдохнули в детских оздоровительных лагерях. На приобретение путевок выделили 10,4 млн. рублей. 249 путевок выдали бесплатно детям из семей защитников ПМР, а также детям из многодетных семей.
Для санаторно-курортного лечения застрахованных работающих граждан приобрели 774 путевки на общую сумму порядка 4 млн. рублей. 30% от стоимости путевки оплатили сами граждане.
Пособия по материнству
Сегодня государство стремится стимулировать рождаемость. С 1 февраля 2024 года на 10% выросли пособия по беременности и родам, единовременные пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, пособия при рождении первого, второго и последующего детей, пособие по уходу за ребенком до 2-х лет. При этом, учитывая неблагоприятную динамику рождаемости, работу по повышению размеров пособий по материнству и детству необходимо продолжать, отметила Елена Куличенко.
Социальная защита населения
В 2024 году, несмотря на экономические сложности, в целях социальной и материальной поддержки граждан, были внесены некоторые изменения в законодательство. В частности, детей-инвалидов, а также детей и семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы, освободили от платы за питание в организациях образования. Также в 2024 году начала действовать норма, позволяющая женщинам инвалидам III группы бесплатно получить по медицинским показаниям протезы молочных желез и лифы для их крепления.
Продолжали действовать и программы льготного кредитования для инвалидов-защитников ПМР, инвалидов-афганцев, членов семей погибших участников боевых действий по защите ПМР и других.
Социально-трудовые отношения
В 2024 году были расширены категории получателей госсубсидий на приобретение жилья. С 1 июля 2024 года воспользоваться подобной мерой господдержки могут аттестованные сотрудники Следственного комитета ПМР, а с 1 января 2025 года – работники органов Прокуратуры ПМР. Соответствующие изменения внесли в закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья». Также был увеличен с 36 до 40 лет возраст получателей государственных субсидий.
В прошлом году выдали 74 сертификата молодым семьям и заключили 63 трехсторонних договора. Из Фонда поддержки молодежи ПМР направили 8 млн. рублей.
За все время действия (с 2021 года) закона о государственной поддержке (субсидирования) молодых семей по приобретению жилья было выдано 453 сертификата.
Занятость населения
В прошлом году в центры социального страхования и социальной защиты в поисках подходящей работы обратились 13 919 человек. В качестве лиц, ищущих работу, зарегистрирован 4 261 человек. Это на 3,5% меньше, чем в 2023 году. 1 912 человек официально признаны безработными, что на 13,6% меньше, чем годом ранее. Растет число трудоустроенных граждан. В прошлом году нашли работу 2 124 человека. Это почти половина от числа официально зарегистрированных лиц, ищущих работу.
Глава Минсоцзащиты Елена Куличенко отметила, в Приднестровье сохраняется дефицит кадров. Заявлено 6 059 вакантных рабочих мест/должностей. Из них почти 74% – рабочие специальности. Наиболее востребованы такие профессии как водитель, повар, швея, сборщик обуви, слесарь, газо-электросварщик, электромонтер. Среди специалистов не хватает врачей, медсестер, бухгалтеров, милиционеров и учителей.
Опека и попечительство
На 1 января в территориальных отделах опеки и попечительства на учете состоят 1 295 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 58% находятся под опекой. 19 детей направили на усыновление.
Для стимулирования усыновления в прошлом году были внесены изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Размер единовременного пособия при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет и детей, являющихся братьями и сестрами, увеличили до 2 500 РУ МЗП, или 26 750 рублей. Ранее размер такой выплаты составлял 2 589 рублей. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2025 года.
В рамках действия госпрограммы по приобретению жилья для детей-сирот в 2024 году ключи от собственных домов и квартир получил 55 человек. Еще 66 приднестровцам предоставили временное жилье: 42 сироты получили жилье в общежитиях и 24 – на условиях коммерческого найма.
На 1 января 2025 года в очереди на получение жилья стоят 1 174 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В завершении доклада Елена Куличенко обозначила основные планы министерства на 2025 год. Среди них – своевременная выплата пенсий и пособий и совершенствование законодательства в области социальной политики.
С комментариями по работе Министерства по социальной защите и труду высказались представители республиканских общественных объединений, руководители министерств, главы государственных администраций. С заключительным комментарием выступил Председатель Правительства ПМР. Александр Розенберг высоко оценил проделанную ведомством работу в прошлом году. При этом глава Правительства указал на необходимость в 2025 году увеличить господдержку материнства и детства, уделять больше внимания многодетным семьям и продолжать работу по стимулированию усыновления.