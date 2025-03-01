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Водителям по всей Европе угрожают единые запреты на вождение

Водителям по всей Европе угрожают единые запреты на вождение
Фото: pixabay.com

Запреты для нарушителей правил дорожного движения в Европе планируют сделать едиными для всех стран.

В Евросоюзе согласовали новые жесткие меры против нарушителей ПДД. Если водитель серьезно нарушит правила в одной из стран ЕС, ему может быть запрещено садиться за руль по всей Европе. Это касается даже тех случаев, когда водитель имеет права, выданные в другой стране ЕС. Об этом сообщает BILD в среду, 26 марта.

Сейчас действует правило, по которому страна, не выдававшая водительское удостоверение, может запретить управление автомобилем только на своей территории. Новый закон предполагает, что страна, выдавшая права, будет обязана признать и поддержать такое ограничение, если оно наложено другим членом ЕС.

Нововведение коснется прежде всего серьезных нарушений — например, вождения в пьяном виде или ДТП с летальным исходом. Чтобы запрет стал общеевропейским, в стране, где он был наложен, должна быть назначена пауза в вождении минимум на три месяца, а все апелляции должны быть исчерпаны.

Соглашение между Европарламентом и странами ЕС пока предварительное — его еще предстоит формально утвердить. Когда именно это произойдет, пока непонятно.

ЕС введет цифровые водительские права к 2030 году

Европейский союз готовит серьезные изменения в водительских удостоверениях после того, как парламент и совет ЕС достигли соглашения об обновлении европейской директивы.

Новые правила, направленные на повышение безопасности дорожного движения, вводят цифровые водительские права, обязательный испытательный срок для новых водителей и более строгие правила касательно употребления алкоголя, сообщает Radio Moldova.

Вот наиболее важные изменения:

Цифровые права, действительные на всей территории ЕС: водительские права будут доступны в цифровом формате непосредственно на смартфоне через цифровой кошелек, действительный во всех государствах-членах. У стран ЕС будет 5 лет и 6 месяцев на реализацию этой меры. Однако водители по-прежнему смогут запросить физическое удостоверение.

Ужесточение правил для начинающих водителей: впервые для новых водителей вводится испытательный срок не менее двух лет. За вождение в состоянии алкогольного опьянения или непристегнутый ремень безопасности будут наказывать строже. ЕС также поощряет политику нулевой терпимости к употреблению алкоголя и наркотиков за рулем.

Снижен минимальный возраст для профессиональных водителей: водители грузовиков могут получить права с 18 лет, а водители автобусов — с 21 года, если у них есть сертификат профессиональной компетентности. Кроме того, водители, достигшие 17-летнего возраста, могут управлять автомобилем под наблюдением опытного водителя.

Новые требования к подготовке будущих водителей: для получения прав студентам придется узнать о безопасном использовании телефона в транспортном потоке, рисках слепых зон, системах помощи водителю, безопасном открывании дверей, а также о вождении зимой или на скользкой дороге.

Срок действия и медицинские осмотры: водительские права на легковые автомобили и мотоциклы будут действительны в течение 15 лет, а на грузовые автомобили и автобусы — в течение 5 лет. В случае водителей старшего возраста страны ЕС могут принять решение о сокращении срока действия водительских прав. Первичный медицинский осмотр будет включать проверку вашего зрения и состояния сердечно-сосудистой системы.

Соглашение должно быть принято Европейским парламентом и Советом ЕС, что станет простой формальностью после достижения компромисса.

В 2024 году в дорожно-транспортных происшествиях в странах Европейского союза погибло 19 800 человек, что на 3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году.

Самые безопасные дороги в Европе находятся в Швеции и Дании, где на 1 миллион жителей приходится 20 и 24 смерти соответственно, а Болгария и Румыния находятся в самом низу рейтинга, где на 1 миллион жителей приходится 74 и 77 смертей соответственно.
  • Вчера, 14:48
  • DTV
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