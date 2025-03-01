На очередном пленарном заседании Верховного Совета была принята государственная целевая программа «Равные возможности» на период 2025–2027 годов. Этот шаг стал результатом длительной и всесторонней работы по совершенствованию правовой базы и направлен на создание условий, которые позволят людям с ограниченными возможностями и маломобильным группам населения активно участвовать в общественной жизни республики, передает пресс-служба Правительства ПМР.
Инициатором разработки программы выступило Правительство. Сегодня парламентарии утвердили ГЦП во втором окончательном чтении. Законопроект прошел несколько этапов обсуждений, что позволило всесторонне учесть потребности маломобильных граждан и адаптировать меры поддержки к современным реалиям.
Программа предполагает создание доступной среды и улучшение инфраструктуры, что поможет людям с ограниченными возможностями передвигаться свободно и беспрепятственно. Важно отметить, что мероприятия, предусмотренные программой, направлены не только на физическое обустройство объектов, но и на формирование позитивного общественного мнения, позволяющего воспринимать инклюзию как неотъемлемую часть современной социальной политики.
Для реализации программы потребуется финансирование в размере 7,9 млн рублей, средства будут выделены как из местных бюджетов, так и из республиканского. Эти средства пойдут на установку пандусов, обустройство пешеходных переходов и ремонт санитарных узлов.
Программа «Равные возможности» – это не только поддержка людей с ограниченными возможностями, но и важный шаг на пути к укреплению гуманистических принципов государства. Законопроект направят на подписание Президенту, после официального опубликования он вступит в силу.