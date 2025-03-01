Dnestr.TV

 
0

Утверждена госпрограмма «Равные возможности»: шаг к инклюзивному обществу

Утверждена госпрограмма «Равные возможности»: шаг к инклюзивному обществу
изображение: открытые источники

На очередном пленарном заседании Верховного Совета была принята государственная целевая программа «Равные возможности» на период 2025–2027 годов. Этот шаг стал результатом длительной и всесторонней работы по совершенствованию правовой базы и направлен на создание условий, которые позволят людям с ограниченными возможностями и маломобильным группам населения активно участвовать в общественной жизни республики, передает пресс-служба Правительства ПМР.

Инициатором разработки программы выступило Правительство. Сегодня парламентарии утвердили ГЦП во втором окончательном чтении. Законопроект прошел несколько этапов обсуждений, что позволило всесторонне учесть потребности маломобильных граждан и адаптировать меры поддержки к современным реалиям.

Программа предполагает создание доступной среды и улучшение инфраструктуры, что поможет людям с ограниченными возможностями передвигаться свободно и беспрепятственно. Важно отметить, что мероприятия, предусмотренные программой, направлены не только на физическое обустройство объектов, но и на формирование позитивного общественного мнения, позволяющего воспринимать инклюзию как неотъемлемую часть современной социальной политики.

Для реализации программы потребуется финансирование в размере 7,9 млн рублей, средства будут выделены как из местных бюджетов, так и из республиканского. Эти средства пойдут на установку пандусов, обустройство пешеходных переходов и ремонт санитарных узлов.

Программа «Равные возможности» – это не только поддержка людей с ограниченными возможностями, но и важный шаг на пути к укреплению гуманистических принципов государства. Законопроект направят на подписание Президенту, после официального опубликования он вступит в силу.
  • Вчера, 14:54
  • DTV
  • Просмотров: 119
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими л ...
  • Фальшивые деньги в Молдове: какие банкноты подделывают ...
  • Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
  • Скоро будет действовать новый Уголовно-процессуальный к ...
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими л ...
  • Фальшивые деньги в Молдове: какие банкноты подделывают ...
  • Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
  • Скоро будет действовать новый Уголовно-процессуальный к ...
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM