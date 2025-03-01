Олигарх Владимир Плахотнюк, находящийся в международном розыске и подлежащий аресту и экстрадиции, получил мексиканские документы, удостоверяющие личность.
Владимир Плахотнюк значится в базе данных Интерпола как разыскиваемый, в том числе на основании его мексиканского гражданства. Информация опубликована на сайте Интерпола и подтверждена для ZdG начальником Генерального инспектората полиции Виорелом Чернэуцяну. «Это определенно не может быть паспорт, полученный законным путем», — заявил начальник полиции, пишет noi.md.
Информация о том, что у Владимира Плахотнюка новый паспорт, недавно появилась на официальном сайте Интерпола. Ранее на сайте упоминалось, что Плахотнюк имеет гражданство Республики Молдова, Румынии и России. Недавно появилась информация, что Плахотнюк также имеет мексиканское гражданство.
На сайте Интерпола также появились две новые фотографии Плахотнюка — первые его публичные изображения после его исчезновения из Республики Молдова в июне 2019 года.
Виорел Чернэуцяну подтвердил для ZdG, что «гражданин Плахотнюк разыскивается под несколькими именами. Если я не ошибаюсь, он разыскивается по четырем фамилиям, которыми он владеет или владел, три из которых уже известны. Согласно проведенным специальным следственным мероприятиям и полученной информации, он также имеет гражданство заморского государства. Да, речь идет о мексиканском государстве».
Глава Генерального инспектората полиции заявил, что у Плахотнюка есть мексиканские документы на фамилию Гонсалес. «Это, безусловно, не может быть законно полученный паспорт. В связи с этим в настоящее время принимаются меры с партнерами. К сожалению, я не могу предоставить много подробностей, поскольку ведутся следственные действия».
Чернэуцяну отмечает, что нет никакой информации о том, что Плахотнюк использовал паспорт со своей новой личностью для пересечения какой-либо границы. «В оповещениях о розыске нам пока не показали, использовался ли паспорт при пересечении границы. Но мне сложно сказать, когда его поместили коллеги по каналу поиска Интерпола в 190 странах, но с того момента, как его поместили под этим именем для розыска, он не был идентифицирован при пересечении границы. Хочу отметить, что единственное оповещение, которое было выдано по этому гражданину, было две недели назад, но оно было под именем Плахотнюк. Это было оповещение для Турции. Нам показали, что Турция его проверила. Мы делали официальные запросы, но у нас не так много подробностей. Мы видели, что потребовали информацию», – отметил глава ГИП.
«Эту информацию мы получили благодаря обмену данными с внешними партнерами. Значительная часть поступившей информации является результатом обмена информацией между прокуратурой, органами полиции и зарубежными партнерами, в том числе за рубежом», — уточнил Виорел Чернэуцяну.
Плахотнюк разыскивается Интерполом с февраля 2025 года
Генеральный инспекторат полиции (ГИП) ранее сообщал, что 6 февраля 2025 года Комиссия по контролю за документами Интерпола уведомила Управление международного полицейского сотрудничества ГИП о принятии к рассмотрению запроса на объявление в международный розыск бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка.
«Указанное лицо соответствует условиям, установленным Комиссией в отношении обработки данных, при этом запрос виден всем странам-членам Интерпола OIPC после апелляции, поданной Управлением международного полицейского сотрудничества ГИП и Антикоррупционной прокуратурой в ноябре 2024 года. Сегодня распространение информации о международном розыске в целях ареста и экстрадиции в отношении него стало видимым всем государствам-членам», — заявили в ГИП.
Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова в июне 2019 года после того, как возглавляемая им партия ДПМ уступила власть коалиции, сформированной Блоком ACUM и ПСРМ, которая впоследствии распалась в ноябре 2019 года.
В середине июля 2023 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка направлено в суд для рассмотрения по существу, ему предъявлены обвинения в «создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег».
15 февраля имя и фотография Владимира Плахотнюка появились на официальном сайте Интерпола среди лиц, объявленных в международный розыск. Владимир Плахотнюк фигурирует в базе данных Интерпола с «красным уведомлением». По данным сайта Интерпола, «красное уведомление» — это запрос к правоохранительным органам по всему миру с просьбой найти и временно арестовать человека в ожидании экстрадиции, передачи или аналогичного судебного разбирательства.
«Красное уведомление» не является международным ордером на арест. Запрашивающее государство-член разыскивает лиц, у них есть международный трибунал. Страны-члены применяют собственные законы при принятии решения о необходимости ареста человека. Большинство "красных уведомлений" предназначены только для правоохранительных органов.