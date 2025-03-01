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Подведены итоги взаимодействия налоговых, правоохранительных и следственных органов за 2024 год

Подведены итоги взаимодействия налоговых, правоохранительных и следственных органов за 2024 год
фото: Министерства финансов ПМР

В онлайн-формате состоялось рабочее совещание с участием представителей Государственной налоговой службы Министерства финансов, Следственного комитета, УБЭПиК МВД, ГССИ МЮ, Прокуратуры ПМР и Совбеза ПМР. Основное внимание было уделено информации о результатах взаимодействия за 2024 год и планам взаимодействия на 2025 год, в том числе — систематизации порядка межведомственного обмена информацией и правовому регулированию контроля за деятельностью в жилом секторе, передает пресс-служба Минфина республики.

В рамках повестки дня участники подвели итоги взаимодействия за 2024 год. В адрес налоговых органов в 2024 году было направлено 116 материалов от УБЭПиК МВД и СК ПМР, по которым доначислено около 29,6 млн. рублей налогов, штрафов и санкций, из которых около 8 млн. рублей уже поступили в бюджет. Налоговыми органами в правоохранительные структуры направлено 37 материалов, по которым возбуждено 8 уголовных дел.

Министерство финансов ПМР представило проект нормативного акта, которым предлагается установить чёткий регламент обмена информацией между налоговыми, следственными и правоохранительными органами. Этот документ создаёт юридическую базу для прозрачного, оперативного и взаимно понятного обмена между всеми звеньями системы.

Отдельным пунктом рассматривался вопрос проведения контрольных мероприятий в жилых помещениях, где осуществляется предпринимательская деятельность. Учитывая ограничения, установленные законодательством Приднестровской Молдавской Республики, предложено проработать вопрос осуществления проверок и контрольных закупок по месту осуществления предпринимательской деятельности граждан, в том числе в жилых помещениях, при наличии согласия граждан и исключительно с целью заключения сделки (покупка товаров, заказ услуг).

Такая позиция позволяет, с одной стороны, уважать конституционные права граждан, а с другой — обеспечивать надлежащий уровень налогового контроля и полноты поступлений налогов в доход государственного бюджета.

Также подчёркнута важность оперативного взаимодействия и недопущения информационных разрывов между структурами.
  • Вчера, 15:17
  • DTV
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