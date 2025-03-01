Государственная администрация Тирасполя и Днестровска отчиталась о проделанной работе. Докладчик – Илона Тюряева. Она вступила в должность в конце ноября 2024 года, но ее доклад охватил весь отчетный период, передает пресс-служба главы государства.
Основные отчетные показатели по Тирасполю. Население города на конец 2024 года – 126306 человек. Женщин на 5% больше, чем мужчин. При этом мальчиков появилось на свет больше, чем девочек: 428 и 400 соответственно. Регистрация браков пошла на убыль. Если в 2023 году было официально создано 935 семей, то в 2024-м расписались 725 пар.
Поступления в бюджет – 574 миллиона рублей (на 9,5% больше запланированного). Из них больше 522 миллионов – собственные доходы. Профинансировано 90,3% запланированных расходов на сумму 510,8 миллиона. 84,2% пошли на соцвыплаты (351 миллион).
Общим образованием в столице было охвачено 13813 человек, которые посещали 57 учебных заведений. Выпускниками-2024 стали 614 тираспольчан (речь идет о тех, кто окончил 11 классов либо вечернюю школу). Почти 90% продолжили обучение в вузах. До 427 человек вырос охват детей специальным коррекционным образованием. Это связано с открытием дополнительного корпуса для дошколят МС(К)ОУ №2. Финансирование системы образования из местного бюджета превысило 306 миллионов рублей. Доходы от оказания платных услуг в этой сфере составили 4,3 миллиона. При этом почти такая же сумма израсходована государством на организацию льготного питания для школьников. Бесплатно (то есть за государственный счет) обедали 2669 учеников. 1244 – получили на безвозмездной основе учебные принадлежности на общую сумму 271 тысяча рублей. Путевки на летнее оздоровление получили 738 учащихся в возрасте от 7 до 10 лет. Единовременная финансовая помощь оказана родителям 1302 первоклассников (всего почти полмиллиона рублей).
В сфере культуры Тирасполя 21 учреждение, которые посещали в 2024 году 544 человека. Финансирование – 24 миллиона. Доходы от оказания платных услуг – 3,9 миллиона рублей. Полмиллиона израсходовано на приобретение оборудования и оргтехники, 176 тысяч – на покупку сценических костюмов. 7 миллионов выделено на ремонт ГДК. Дополнительным образованием (музыкальным, художественным, хореографическим) было охвачено 1634 учащихся, 1235 из них занимались на бюджетной основе. Тираспольские ребята приняли участие в 103 международных конкурсах и фестивалях, завоевав 280 наград. В городе проведено 1317 мероприятий с общим количеством зрителей 194545 человек.
Семь спортивных школ (больше трех сотен групп) посещали в отчетном периоде 3412 человек. Культивируется 30 видов спорта. Задействовано 408 тренеров-преподавателей. Финансирование-2024 превысило 28 миллионов рублей. Доходы от оказания платных услуг – 1,1 миллиона. Столичные спортсмены участвовали в 520 городских, республиканских и международных соревнованиях. За счет средств ФКВ велись работы на городском стадионе, ледовом катке, в бассейне. Создан МУП «Спортивный комплекс «Тирасполь».
Летняя оздоровительная кампания была организована на площадке лагеря «Спартак» в четыре смены. Охват детей – 972 человека.
Производственные предприятия столицы (без учета малого предпринимательства) произвели в отчетном году продукции на 3,3 миллиарда рублей. Треть – пищевая промышленность, чуть меньше – легкая (27%) и электроэнергетика (20%), химическая промышленность – 7%, машиностроение и металлообработка – 7%. Важно: налоги промышленного сектора составляют 96% всех платежей в столичный бюджет. В предпринимательской сфере за год открыто 143 новых объекта (на 20% меньше, чем годом ранее), прекратили деятельность 57 (на 29% меньше, чем в 2023 году). Всего на территории Тирасполя осуществляли деятельность 7717 индивидуальных предпринимателей. В качестве платы за патенты в городскую казну поступило 47,8 миллиона рублей (для сравнения: в 2023-м – 14,8 миллиона).
Маршрутная сеть города – 29 маршрутов (21 обслуживает автотранспорт, 8 – электротранспорт). Ежедневно на дороги выходили 127 маршруток и 19 троллейбусов. В городе шесть предприятий-перевозчиков, в составе которых 270 легковых такси. Система электронной оплаты проезда пока внедрена только в троллейбусах и электробусах, обслуживающих маршрут №23, рассказала Илона Тюряева.
В докладе также прозвучало, что за год в столице было совершено 959 преступлений, расследовано 949. Зарегистрировано 36 ДТП, в которых погибло пятеро человек. Зафиксировано 17819 нарушений ПДД. Задержаны две сотни водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. Лишен водительских прав 161 человек. Произошло 49 пожаров, в результате которых погибли двое тираспольчан.
Рассказывая о жилищно-коммунальном хозяйстве, докладчик отметила, что в 2024 году общее финансирование этой сферы составило порядка 95 миллионов рублей. Капитально отремонтированы кровли и фасады 23 многоэтажек, подъезды 27 домов, 14 лифтов. По линии текущего ремонта заменили оконные блоки в 48 домах, обновили водосточную систему и межпанельные швы – 19, ограждение лоджий – 6, фасады, откосы и отмостки – 32 многоквартирных домов, а также привели в порядок места общего пользования 12 общежитий. За год вывезено 259900 кубометров мусора. Введен в эксплуатацию пресс-подборщик, установленный на сортировочной линии (формирует брикеты из ТБО). Реализация вторсырья, полученного после сортировки отходов, позволила заработать 833 тысячи рублей. В городе высажено 1670 однолетних растений и 8000 кустов роз. На центральных клумбах появилось 7200 погонных метров капельной ленты. Глава Тирасполя упомянула дендропарк, отметив, что его подлежащая уходу площадь – 6,2 гектара. Только в период цветения тюльпанов в ботаническом саду побывало 5242 человека, а лавандовый фестиваль посетили 4349 жителей и гостей города.
Сумма капитальных вложений по госпрограмме – 28 миллионов рублей. Это чуть больше 55% от запланированного финансирования. В ФКВ-2024 попали Государственный историко-краеведческий музей, городской стадион и бассейн, школа №3, детская школа искусств им. Рахманинова, молодежный клуб «Орфей», ГДК, МС(К)ОУ №2. В отчетном периоде заложен сквер «Южный». Меняется облик и наполнение Мемориала Славы. В рамках программы капитального ремонта объектов образования, культуры, спорта и админзданий проведены работы на 11,2 миллиона рублей (это 71% от плановых показателей). Отдельно финансировалась установка 14 теневых навесов в детских садах (1,1 миллиона рублей).
Отдельно глава госадминистрации выделила показатели, отражающие жизнедеятельность Днестровска.
По завершении отчетной части главе были адресованы вопросы и озвучены предложения, направленные на совершенствование работы госадминистрации и городского хозяйства в целом. Слово взяли Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг, прокурор города Тарас Баденко, депутаты Верховного Совета, представляющие в законодательном органе интересы тираспольчан. Итоговое выступление традиционно президентское.
Говорили о необходимости изыскивать дополнительные источники городских доходов. Упомянули дебиторскую задолженность перед МУП «Спецавтохозяйство». Отмечено, что нужен постоянный контроль со стороны главы госадминистрации в части работы с обращениями граждан. Президент акцентировал внимание на том, что надо не только развивать город, но и популяризировать его. Он рекомендовал уделять больше внимания подготовке и размещению в массмедиа материалов, которые будут создавать привлекательный имидж Тирасполя – современного города с богатой историей. Важно при этом осваивать самые разные интернет-площадки, чтобы информация о городе, основанном Суворовым, о столице Приднестровской Молдавской Республике, о Тирасполе как культурном центре, родине известных личностей, точке пересечения различных эпох и культур была доступна для максимальной аудитории. Необходимо менять подход к продвижению Тирасполя как места, интересного для туристов. Вадим Красносельский говорил и о том, что первоочередной задачей остается создание комфортных условий жизни в Тирасполе. Должно продолжаться обновление жилой, социальной и досуговой инфраструктуры, нацелил Президент. Он напомнил, что продолжается реализация масштабного проекта «Екатерининский парк». Следующий после создания музейного квартала этап – приведение в порядок набережной, которая станет связующим звеном большого комплекса. В числе не терпящих отлагательств работ Вадим Красносельский назвал реконструкцию объектов на территории лечгородка (РКБ).
Руководитель страны говорил об озеленении, рекомендовав обратить внимание на дубы. Это многолетнее дерево неприхотливо, и ему отдавали предпочтение предки сегодняшних тираспольчан. Подтверждение тому – не только вековые дубы, встречающиеся в городе, но и изображенный на гербе Тирасполя лист этого дерева, напомнил Президент.
Еще одна тема, которую затронул Глава государства, – развитие фестивальной культуры. В Тирасполе создано много интересных и удобных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий под открытым небом. Фестивальный сезон достаточно продолжительный. Этим надо пользоваться, подчеркнул Вадим Красносельский.
В целом Президент работу государственной администрации Тирасполя и Днестровска по итогам 2024 года признал удовлетворительной. Он выразил благодарность Илоне Тюряевой и ее предшественнику, коллективу госадминистрации и всем, кто работает во благо приднестровской столицы и ее жителей.