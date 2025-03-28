ВСУ нанесли удар с использованием РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. После этого объект фактически перестал существовать, сообщили в Минобороны
Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
По станции был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS. Обстрел произошел 28 марта, около 10:20 мск. После обстрела произошло сильное возгорание.
В ведомстве заявили, что этот обстрел показывает, что «все публично заявленные обязательства киевского режима» об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского», пишет rbc.ru.
Ранее, 21 марта, украинские военные подорвали станцию, сообщало Минобороны РФ. Там указывали, что ВСУ контролировали ее и использовали в качестве логистического пункта. Тогда в ведомстве заявляли, что подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией» и направлен на «дискредитацию мирных инициатив президента США».
Через станцию «Суджа» до 1 января 2025 года шли поставки газа в Европу. Они прекратились после того, как Киев не продлил соответствующий контракт. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время их последнего телефонного разговора договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Киев поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике, который был предложен Москвой и Вашингтоном.
Позднее Украина и Россия договорились с США, что нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, попадают под временное перемирие и по ним не наносятся удары.