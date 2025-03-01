С 1 января 2025 года в Приднестровье начали действовать изменения в налоговом законодательстве, призванные упростить систему налогообложения и стимулировать развитие бизнеса. Обновления охватывают широкий спектр сфер — от социального налогообложения до экологических платежей.
Как сообщает Министерство финансов республики, одним из важных направлений стало освобождение от налогообложения единым социальным налогом и подоходным налогом выплат работникам в период простоя организации. Льгота действует до конца 2025 года. Также работодателям, сохранившим занятость и увеличившим выплаты, предоставлена налоговая преференция по единому социальному налогу: освобождение от налогообложения прироста фонда оплаты труда по сравнению с 2023 годом при соблюдении установленных условий. Это решение особенно важно в условиях адаптации бизнеса к экономическим реалиям.
Изменения коснулись и упрощённой системы налогообложения. Теперь налогоплательщики больше не утрачивают право на упрощенку из-за просрочки уплаты налогов. Вместо этого вводится понятная система административной ответственности, что делает режим более предсказуемым.
Произошли преобразования налога на доходы организаций, который с 1 января 2025 года уплачивается единым налоговым платежом в республиканский бюджет, что существенно упрощает налоговую отчетность и в целом механизм администрирования данного налога.
Кроме того, обновлена и установлена единая для всех городов и районов форма отчётности по налогу на содержание жилищного фонда и благоустройство, тем самым бухгалтеру достаточно сдать один налоговый расчет по данному налогу, в то время как ранее нужно было предоставлять до 8 налоговых расчетов по каждому городу и району, в котором у организации ведется деятельность.
Значимые реформы произошли и в сфере экологических платежей. С 2025 года действует налоговый эксперимент по уплате совокупного экологического налога, который заменяет сразу несколько видов сборов. Основной принцип эксперимента – при уплате налогоплательщиком совокупного экологического платежа в процентной ставки от полученного дохода он освобождается от обязанности согласования и предоставления всей экологической документации и отчетности.
«Налоговая система ПМР становится гибче и современнее. Бизнесу предлагается не только смягчение фискального давления, но и чёткие правила игры, где соблюдение условий льгот подтверждается цифрами, а отчётность — автоматизируется и существенно сокращается. Проводимые реформы призваны облегчить труд тех, кто работает открыто и честно, инвестирует и сохраняет рабочие места» – отмечает директор Государственной налоговой службы Министерства финансов.
Бизнесу важно своевременно адаптироваться к новым правилам, чтобы использовать предоставленные льготы и учесть внесенные коррективы в налоговое законодательство. 2025 год продолжит принятый ранее вектор перехода налоговой системы Приднестровской Молдавской Республики к более современному и сбалансированному регулированию.