Днём 27 марта в Бендерах загорелась крыша бывшей мебельной фабрики. На место происшествия выехали два пожарных расчёта. За час они смогли потушить возгорание площадью 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР.
Причиной стала искра от резки метала болгаркой. Горящая частица попала в вытяжку, стенки которой изнутри были в лаке, что и вызвало возгорание, передает novostipmr.com.
ГУпЧС напоминает: работы с открытым огнём и искрообразованием требуют особой осторожности.
Для того чтобы избежать подобных инцидентов при проведении резки, сварки, шлифовки, необходимо:
Убирать горючие материалы из рабочей зоны. Закрывать металлические конструкции, обработанные лаком, краской или другими горючими веществами. Использовать искрозащитные экраны. Держать огнетушитель под рукой.
После завершения работы нужно:
Убедиться, что нет тлеющих остатков. Осмотреть место на предмет возможного скрытого горения.