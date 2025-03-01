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В Бендерах горела крыша бывшей мебельной фабрики

В Бендерах горела крыша бывшей мебельной фабрики
скришот видео ГУпЧС МВД ПМР

Днём 27 марта в Бендерах загорелась крыша бывшей мебельной фабрики. На место происшествия выехали два пожарных расчёта. За час они смогли потушить возгорание площадью 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР.

Причиной стала искра от резки метала болгаркой. Горящая частица попала в вытяжку, стенки которой изнутри были в лаке, что и вызвало возгорание, передает novostipmr.com.

ГУпЧС напоминает: работы с открытым огнём и искрообразованием требуют особой осторожности.

Для того чтобы избежать подобных инцидентов при проведении резки, сварки, шлифовки, необходимо:

Убирать горючие материалы из рабочей зоны.
Закрывать металлические конструкции, обработанные лаком, краской или другими горючими веществами.
Использовать искрозащитные экраны.
Держать огнетушитель под рукой.

После завершения работы нужно:

Убедиться, что нет тлеющих остатков.
Осмотреть место на предмет возможного скрытого горения.
  • Вчера, 16:12
  • DTV
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