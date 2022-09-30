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Решение России в отношении грузоперевозчиков из Молдовы

Решение России в отношении грузоперевозчиков из Молдовы
фото: Sputnik / Игорь Руссак

Автомобильным грузоперевозчикам из Молдовы тоже запретили въезжать на территорию России, в том числе и для «сквозного» транзита. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, уже опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. В отношении Молдовы оно вступает в силу 28-го марта.

Внесены изменения в постановление Правительства РФ № 1728 о некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов.

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2025 № 362 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 № 1728 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 29 сентября 2022 г. № 681 «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов».

Согласно изменениям, Молдова включена в Перечень иностранных государств, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов. Также в данный Перечень включена Украина, страны-члены ЕС, Норвегия, Великобритания и Северная Ирландия.

Постановлением № 1728 в отношении этих стран был установлен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах. Запрет распространяется на осуществление двусторонних перевозок; транзитных перевозок, а также перевозок с территории или на территорию третьего государства.

Также сокращен Перечень товаров, на перевозку которых не распространяется вышеуказанный запрет. Из него исключены товары, классифицируемые в товарной группе 18, 22 и 24 Т ВЭД ЕАЭС.

Постановление вступило в силу 28 марта 2025 года, кроме подпункта о сокращении Перечня товаров, на перевозку которых не распространяется запрет - подпункт б пункта 2 изменений вступит в силу 24 апреля 2025 года.
  • Вчера, 16:27
  • DTV
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