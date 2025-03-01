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Изменение норм административного законодательства

Изменение норм административного законодательства
фото: novostipmr.com

Действующая редакция Кодекса Приднестровья об административных правонарушениях устанавливает ответственность за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде. Повторное совершение данного административного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

За намеренный управляемый занос автомобиля (дрифтование) КоАП ПМР также устанавливает ответственность, а повторное совершение данного административного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года либо административный арест на срок 15 суток.

Внесенный на рассмотрение в парламент проект закона «О внесении изменений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях» предлагает не лишать правонарушителей права управления транспортными средствами за нарушение правил движения через железнодорожные пути и совершение намеренного управляемого заноса (дрифтования) в случае фиксации этих правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или специальными техническими средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В новой редакции КоАП предлагается ограничиться наложением административного штрафа в размере 100 и 150 РУ МЗП соответственно, передает newspmr.com.

Иван Суворов, newspmr.com
  • Вчера, 16:39
  • DTV
  • Просмотров: 94
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