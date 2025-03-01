28 марта, прошла презентация книги «Без срока давности: Приднестровье». В мероприятии во Дворце Республики приняли участие Первый Президент ПМР Игорь Смирнов, депутат Временного Верховного Совета ПМССР, депутат Верховного Совета ПМР I созыва Анна Волкова, представители Правительства, министерств, ведомств, дипломатические представительства, общественность, студенты и школьники, сообщается на сайте Верховного Совета республики.
В издание «Без срока давности» вошли 204 текстовых и фотодокумента, которые рассказывают правду о годах немецко-румынской оккупации во время Великой Отечественной войны. Все эти документы, за исключением двух, публикуются впервые. Цифровые копии сохраняют оригинальный текст и вид.
«Эти документы тем и хороши, что они первичные. Те, что поступали в Москву, в Кишинев – это обобщенные данные. А первичные документы хороши своей, если можно так сказать, безыскусностью – это писал сам человек, писал о своем горе. И из малого горя одного человека складывалось одно большое горе народа Советского Союза», - отметила замначальника Центрального госархива Ирина Паламарчук.
Всего в электронную базу данных проекта «Без срока давности» было отобрано 5947 документов. С ними можно ознакомиться, например, на Приднестровском историческом портале. Это документы не только Центрального госархива ПМР, они собирались по всей республике, их также присылали и из Национального архива Молдовы, Госархива РФ, в проект вошли и документы ФСБ России.
«Архивы – это подлинная кладовая, которая хранит историческую память народа. Именно архивы сохраняют документы, свидетельства очевидцев, свидетельства преступных деяний, у которых не существует срока давности. Название «Без срока давности», как говорится, не в бровь, а в глаз. В эти годы оккупации, наверное, каждый день воспринимался не как день, а гораздо больше. И те, кто прошел через это, и те, кто не сломился, смог выжить – это были подлинные герои, герои Приднестровья. Свидетельства, собранные в этой книге – бесценны. Хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые не один год собирали эти материалы и кропотливо работали. Это большой труд», - подчеркнула госсоветник Президента ПМР, депутат Верховного Совета ПМР I созыва Анна Волкова.
Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровья присоединилась к Общероссийскому проекту «Без срока давности» в 2021 году. Над проектом работали в течение 4-х лет. Тираж сборника в бумажном виде – 100 экземпляров. Но его планируют увеличить.
После презентации издания экземпляры книги «Без срока давности» торжественно передали библиотекам, музеям, министерствам и ведомствам, учебным заведениям и органам власти Приднестровья.