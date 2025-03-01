Европейский союз (ЕС) в рамках комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения временно согласовал новые правила, касающиеся приостановки и аннулирования водительских прав.
Согласно новым правилам, любые ограничения или запреты, введенные властями государства-члена в отношении водителя в случае серьезного ДТП, будут применяться и в стране, где были выданы водительские права этого человека. Затем страна, выдавшая водительские права, должна будет применить меру на всей территории ЕС.
В настоящее время, если водитель теряет свои права в другой стране ЕС, а не в той, где они были выданы, санкция применяется только в государстве, где произошло правонарушение, сообщает Noi.md со ссылкой на economica.net.
Реформы являются частью пакета мер по безопасности дорожного движения, целью которого является сокращение на половину числа погибших и травмированных на дорогах Европы к 2030 году.
Соглашения еще должны быть официально приняты как Советом ЕС, так и Европейским парламентом.