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Вниманию водителей! Новые правила в ЕС

Вниманию водителей! Новые правила в ЕС
фото: открытые источники

Европейский союз (ЕС) в рамках комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения временно согласовал новые правила, касающиеся приостановки и аннулирования водительских прав.

Согласно новым правилам, любые ограничения или запреты, введенные властями государства-члена в отношении водителя в случае серьезного ДТП, будут применяться и в стране, где были выданы водительские права этого человека. Затем страна, выдавшая водительские права, должна будет применить меру на всей территории ЕС.

В настоящее время, если водитель теряет свои права в другой стране ЕС, а не в той, где они были выданы, санкция применяется только в государстве, где произошло правонарушение, сообщает Noi.md со ссылкой на economica.net.

Реформы являются частью пакета мер по безопасности дорожного движения, целью которого является сокращение на половину числа погибших и травмированных на дорогах Европы к 2030 году.

Соглашения еще должны быть официально приняты как Советом ЕС, так и Европейским парламентом.
  • Сегодня, 10:28
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