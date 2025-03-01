На площадке Правительства прошло расширенное заседание Коллегии Министерства финансов, посвященное результатам деятельности ведомства за прошлый год. В нем приняли участие Председатель Правительства Александр Розенберг, парламентарии, руководители финансовых управлений и налоговых инспекций, а также ряд министров и главы госадминистраций, передает пресс-служба Правительства.
Профильный министр Алена Рускевич акцентировала внимание на том, что в отчетном периоде исполнение бюджета, как и в предыдущие периоды, было сопряжено с непрогнозируемыми факторами, а сохраняющаяся нестабильная внешнеполитическая и внешнеэкономическая обстановка оказали существенное влияние на показатели бюджетов всех уровней.
В результате вводимые в 2024 году предупредительные меры по ограничениям расходования средств и пересмотр параметров бюджета позволили сформировать резервы на начало текущего года в размере порядка 1 млрд рублей.
Если говорить о бюджетных показателях, то в отчетный период наблюдалось увеличение доходов консолидированного бюджета на 133 млн рублей, что на 3,5% больше фактических поступлений 2023-го. Основной прирост показателей местных доходов был обеспечен за счет увеличения налоговых поступлений с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, налога на доходы организаций и подоходного налога с физических лиц.
Как и в предыдущие периоды, в прошлом году сохранялась социальная направленность государственного бюджета. В приоритете было обеспечение ритмичной, своевременной и в полном объеме выплаты заработных плат, пенсий и пособий, финансирование медикаментов, продуктов питания и иных социальных обязательств. Более 66% от общей суммы расходов было направлено на эти цели.
При этом в сравнении с 2023 годом показатели выделения средств по отдельным социально-защищенным статьям характеризуются динамикой роста. В первую очередь это связано с увеличением размера оплаты труда сотрудников организаций образования и соцзащиты на 25% и реализация пилотного проекта в системе здравоохранения.
Несмотря на сложное экономическое положение в республике, в отчетный период удалось обеспечить прирост расходов на 6,7 млн рублей по такому важному направлению, как оказание бесплатной медицинской помощи приднестровцам, проведение обследований и лечение за пределами республики.
В целом в структуре расходной части бюджета особое место занимают образование (почти 24% от всех расходов), здравоохранение (14%) и социальная защита (11%). Размер исполнения государственных целевых программ по данным направлениям уменьшился на 5,1 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, но при этом наблюдается прирост на 19,1 млн рублей в сравнении с 2022-м.
Говорила Алена Рускевич и о целевых бюджетных фондах. В отчетном периоде на реализацию 9 программ развития направлено порядка 576 млн рублей. Большая часть, как и прежде, приходится на Дорожный фонд и Фонд капитальных вложений. На ремонт 139 объектов ФКВ было выделено 249 млн рублей. Объем расходов Дорфонда – 238 млн рублей, это на 23,4 млн меньше аналогичного периода 2023 года.
В рамках исполнения мероприятий по Фонду поддержки молодежи в 2024 году было выдано 52 сертификата и заключено 63 договора на приобретение собственного жилья. Для детей-сирот закуплено 55 жилых помещений.
Значимое место среди программ развития занимают фонды сельскохозяйственного профиля. На их поддержку в 2024 году выделено порядка 21 млн рублей, 18,5 млн рублей от общей суммы направлено на дотирование местных сельхозорганизаций и КФХ за объем сдачи молока собственного производства. Общая сумма перечислений на данные цели в сравнении с предшествующим годом выросла на 900 тыс. рублей. Также в отчетный период финансирование Фонда развития мелиоративного комплекса составило 40,3 млн рублей.
Отдельно Алена Рускевич остановилась на разработке бюджета-2025. Отмечено, что проектирование главного финансового документа республики производилось на основе положений Концепции бюджетной и налоговой политики на 2024 год и среднесрочную перспективу и Прогноза социально-экономического развития, подготовленных в отчетном периоде совместно с Министерством экономического развития.
Далее в рамках доклада глава Минфина рассказала о налоговой сфере. Согласно приведенным данным, количество налогоплательщиков в прошлом году возросло, что позволило превысить показатели предшествующего отчетному периоду года на 2,1%. Наибольшее влияние на это оказало увеличение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Введение специального налогового режима способствовало росту. Таким образом, в течение 2023 и 2024 годов количество предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличилось на 12,7 тыс. человек по отношению к декабрю 2022-го.
В минувшем году ведомство разработало и инициировало проведение налогового эксперимента, направленного на сокращение административной нагрузки на бизнес и упрощение порядка исчисления экологических платежей. С 1 января 2025 года в силу вступил Закон «О проведении налогового эксперимента в 2025–2026 годах», предусматривающий замену отдельных платежей за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами совокупным экологическим платежом, рассчитываемым от доходов организации.
Участниками эксперимента могут стать предприятия, работающие на общем и упрощенном налоговых режимах, в том числе сельскохозяйственные, строительные, медицинские, торговые организации и предприятия общественного питания. Подать заявление можно до 15 апреля 2025 года через систему «Электронная отчетность». Уже 46 организаций подтвердили свою готовность участвовать в эксперименте.
В ходе доклада Алена Рускевич отдельно остановилась на деятельности Госслужбы финансового и бюджетного контроля. За прошлые 12 месяцев Минфин проверил более 1,3 тыс. отчетов и выявил нарушения в финансовой отчетности. Вынесено 324 предписания, проведено 18 проверок, составлены административные протоколы. Основные нарушения касались превышения бюджетных лимитов и ошибок в учете. Для профилактики проведен семинар с рекомендациями по соблюдению налоговой дисциплины.
В отчетный период Министерство финансов активно занималось правовой и законотворческой деятельностью. Так, Минфином было разработано 32 законопроекта, 9 проектов распоряжений Правительства, 7 проектов Постановлений Правительства, 29 ведомственных правовых актов. Минфин также тесно взаимодействует с бизнес-сообществом и налогоплательщиками и осуществляет благотворительную деятельность.
Кроме того, значительное влияние на развитие финансовой отрасли республики в 2023 году оказывала цифровизация и автоматизация. Как пояснила докладчик, ГИС «Электронная отчетность» набирает популярность среди юридических лиц. По состоянию на 24 февраля 2025 года число пользователей составляет 5,8 тыс. юрлиц. Данный ресурс позволяет подведомственным Минфину организациям предоставлять финансовую, налоговую и статистическую отчетность в электронной форме.
В 2024 году был введен институт единого налогового платежа для налога на доходы организаций. Уплата налога осуществляется одним платежным поручением, что значительно упростило расчеты, снизило административную нагрузку и исключило риски ошибок.
Государство самостоятельно распределяет поступления между бюджетами всех уровней, сохраняя их финансирование за счет перераспределения налогов и дотаций. Для промышленных предприятий сохранены налоговые льготы, обеспечивающие поддержку производства.
Кроме того, налоговыми органами в отчетный период проведены контрольные мероприятия в отношении 3,9 тыс. индивидуальных предпринимателей для проверки наличия разрешительных документов и применения кассовых чеков. В отличие от 2023 года они проводились в плановом режиме, что привело к снижению общего количества проверок. В результате выявлено 788 нарушений, связанных с несоблюдением порядка применения специальных налоговых режимов и онлайн-касс. По итогам проверок были наложены штрафы. Также проведено более 1,9 тыс. контрольных закупок, что способствовало обеспечению налоговой дисциплины.
В завершении отчетной Коллегии Министерства финансов оценку деятельности ведомства дал Глава Правительства Александр Розенберг. В своем выступлении он обозначил приоритетные задачи в сфере бюджетной политики на текущий год, подчеркнул важность строгой бюджетной дисциплины, рационального использования государственных средств и повышения прозрачности налоговой системы.
Председатель Правительства также акцентировал внимание на значимости консолидации усилий всех органов госвласти для обеспечения устойчивости бюджета. Главные распорядители средств должны учитывать новые экономические реалии и отказываться от необоснованных расходов.
Также Премьер выразил благодарность коллективу Министерства финансов за проделанную работу и призвал к дальнейшей эффективной деятельности в интересах социально-экономического развития страны. В целом работа Министерства финансов за 2024 год признана удовлетворительной.