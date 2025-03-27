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Молдова экспортирует дешёвую муку и закупает дорогую

Молдова экспортирует дешёвую муку и закупает дорогую
источник фото: mybusiness.md

Если в 2022 году импорт муки из Молдовы составлял 26,4 млн кг, а экспорт был в три раза меньше (8,9 млн кг), то к 2024 году ситуация кардинально изменилась. Экспортные поставки муки выросли до 27,4 млн кг, превысив объем импорта (24,6 млн кг). Таким образом произошел фундаментальный сдвиг от импортозависимости к активной экспортной деятельности. Эта тенденция особенно заметна в сегменте муки из мягкой пшеницы, на которую приходится 99% импорта и 98% экспорта.

Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации Agrocereale Юрие Рижа, пишет mybusiness.md ссылаясь на agroexpert.md.

Данные за первые месяцы 2025 года свидетельствуют о сохранении положительной динамики: экспорт (4,5 млн кг) превышает импорт (4,2 млн кг), что подтверждает устойчивость наметившегося тренда. Столь значительное изменение торгового баланса свидетельствует о структурных преобразованиях в мукомольной отрасли Молдовы и повышении ее конкурентоспособности на внешних рынках.

Однако, несмотря на растущие объемы экспорта, дисбаланс в стоимости сохраняется. В 2022 году при импорте на 192,7 млн леев экспорт составил всего 57,1 млн леев. К 2024 году разрыв сократился (162,2 млн леев импорта против 133,0 млн леев экспорта), но не исчез полностью, что указывает на значительную разницу в стоимости единицы продукции.

В 2022 году средняя цена импорта составляла 12,0 лея/кг, тогда как экспорт осуществлялся по цене 6,8 лея/кг. К 2024 году этот разрыв несколько сократился (9,8 лея/кг против 5,0 лея/кг), но оставался существенным.

Наблюдаемая динамика цен объясняется несколькими факторами. Во-первых, Молдова импортирует преимущественно высококачественную муку с высокой добавленной стоимостью, в то время как экспортирует продукцию среднего ценового сегмента. Во-вторых, значительная часть импорта приходится на специализированные виды муки, востребованные в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Наконец, влияние оказывают и логистические факторы, включая транспортные расходы и таможенные пошлины, поясняет эксперт.
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