Энергетический кризис оказал существенное влияние на работу приднестровских предприятий и организаций. Но, несмотря на все сложности и внешние вызовы, большинство из них продолжают свою деятельность и строят планы на будущее.
Одно из подтверждений тому — ОАО «Бендерский хлеб». Руководство хлебозавода, прогнозируя необходимость диверсификации оборудования, произвело закупку нового расстоечного шкафа и электрической хлебопекарной печи. Накануне была осуществлена поставка. Начальник Департамента имущественных отношений Минэкономразвития осмотрел новое оборудование и пообщался с руководством ОАО «Бендерский хлеб». Напомним, что Минэкономразвития контролирует деятельность предприятий с государственным участием, пишет пресс-служба ведомства.
«Кризис этого года показал, что предприятия, обеспечивающие население социально-значимыми продуктами, должны быть снабжены оборудованием, которое не функционирует на природном газе. Благодаря закупке «Бендерским хлебом» электропечи, предприятие сможет обеспечивать стабильные поставки хлебобулочных изделий даже при перебоях поставок голубого топлива. Это подчеркивает важность модернизации производственных мощностей для повышения устойчивости бизнеса в условиях различных вызовов», — отметил начальник Департамента имущественных отношений.
Руководитель предприятия Юрий Евтодиев, рассказывая о новом оборудовании, обратил внимание, что электропечь соответствует требованиям рынка и обладает высокой энергоэффективностью. В ближайшее время ее начнут использовать в производстве.
Важным этапом в приготовлении хлебобулочных изделий является расстойка теста. Для создания пористой структуры должен быть обеспечен определённый температурный режим и необходимый уровень влажности. Для этой цели хлебозаводы используют расстоечные шкафы. Новый расстоечный шкаф, приобретенный ОАО «Бендерский хлеб», также в скором времени будет задействован в работе.
В планах у руководства – продолжить обновлять материально-техническую базу, а также уделить внимание закупке оборудования, генерирующего альтернативную энергию, чтобы обеспечить стабильность производства в любых условиях.