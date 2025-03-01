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Крыса Каролина спасла тысячи людей от туберкулеза и ушла на пенсию

Крыса Каролина спасла тысячи людей от туберкулеза и ушла на пенсию
Фото: African giant pouched rat society

Африканская гигантская сумчатая крыса боролась с опасным заболеванием в Эфиопии и Танзании.

Крыса Каролина ушла на покой после семилетней работы по обнаружению и предотвращению распространения вируса туберкулеза. Благодаря своему острому нюху, Каролина идентифицировала более 3,000 случаев заболевания, которые пропустили клиники. По подсчётам исследователей, это спасло от заражения как минимум 30,000 человек.

Каролина являлась частью команды из 40 крыс, работающих на некоммерческую организацию APOPO, которая помогает бороться с эпидемией туберкулеза в Танзании и Эфиопии. Тонкий нюх позволяет африканским гигантским сумчатым крысам проверять до 100 образцов мокроты за 20 минут и улавливать даже небольшие следы инфекции – у обычных человеческих сотрудников проверка такого количества образцов под микроскопом может занять 4 дня.

Туберкулеза считается ведущим инфекционным заболеванием в мире, провоцирующим смерть. Каждый обнаруженный случай инфекции спасает от последующего заражения от 10-15 человек. В прошлом году благодаря «крысиной» программе в двух африканских странах удалось предотвратить как минимум 400, 000 новых случаев заражения.

После напряженной многолетней работы с понедельника по пятницу Каролина может наконец-то уйти на заслуженный покой. В ноябре двуногие коллеги проводили Каролину на пенсию, организовав для крысы настоящую вечеринку – для неё приготовили морковные пирожные с арахисом и наградили её бурными аплодисментами полными благодарности. Теперь Каролина будет жить в просторном вольере вместе с другим ветераном труда крысой Гилбертом, играть и наслаждаться беззаботной жизнью, полной любви и заботы от сотрудников центра, пишет rtraveler.ru.
  • Сегодня, 10:46
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