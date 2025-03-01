Танк был принят на вооружение в 1953 году в виде Т-10. Позже был разработан ряд вариантов танка, самым массовым из которых был Т-10М. Всего было выпущено не менее 2500 машин.
В Украине на продажу был выставлен советский тяжелый танк Т-10, выпущенный еще в 1950 году. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе OLX, пишет korrespondent.net.
"Продам танк. Достался от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года", - говорится в описании.
Владелец просит за военную единицу 7,3 миллионов гривен, но не исключает и обмен на другое имущество. Машина имеет VIN-код 14881941, двигатель мощностью 700 л.с. и впечатляющий пробег - более 756 тысяч километров.
Продавец также отметил, что танк не бит и не крашен, но требует ремонта кузова и ходовой части.
Одессит продавал гранаты: ему грозит до 7 лет тюрьмы Молодой житель Курисовской территориальной общины Одесской области был задержан полицией за незаконную продажу гранат. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает edinaya-odessa.org.
Сотрудники Березовского районного отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 19-летний парень ищет покупателя на две гранаты. В ходе оперативной разработки полицейские задокументировали факт продажи гранат. Молодой человек встретился с "клиентом" на одной из улиц своего села и продал ему два корпуса ручных осколочных гранат с запалами за 8 тысяч гривен.
Правоохранители задержали преступника "на горячем" и изъяли гранаты, которые были направлены на экспертизу. По предварительному заключению взрывотехников, это были гранаты Ф-1 и РГД-5. Также у задержанного были изъяты деньги, полученные от продажи.
По словам задержанного, взрывные устройства он нашел за пределами села и хранил у себя дома, а затем решил продать, чтобы заработать.
Действия задержанного квалифицируются как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.