Днём 29 марта мужчина и три женщины находились в квартире на восьмом этаже, выпивали и курили. Через некоторое время сосед почувствовал запах дыма и вызвал пожарных.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, до приезда огнеборцев двое человек самостоятельно вышли на улицу, остальных эвакуировали пожарные. С отравлением продуктами горения пострадавших на скорой доставили в Бендерскую городскую больницу.
На ликвидацию пожара площадью 12 квадратных метров потребовалось менее часа. Выгорела одна комната, в другой закопчены стены.
Инспектор Госпожнадзора обнаружил на полу множество окурков. Причина пожара - неосторожность при курении.