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Пожар в Бендерах. Четверо человек на скорой увезли в больницу

Пожар в Бендерах. Четверо человек на скорой увезли в больницу
фото: пресс-центр МВД ПМР

Днём 29 марта мужчина и три женщины находились в квартире на восьмом этаже, выпивали и курили. Через некоторое время сосед почувствовал запах дыма и вызвал пожарных.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, до приезда огнеборцев двое человек самостоятельно вышли на улицу, остальных эвакуировали пожарные. С отравлением продуктами горения пострадавших на скорой доставили в Бендерскую городскую больницу.

На ликвидацию пожара площадью 12 квадратных метров потребовалось менее часа. Выгорела одна комната, в другой закопчены стены.

Инспектор Госпожнадзора обнаружил на полу множество окурков. Причина пожара - неосторожность при курении.
  • Сегодня, 10:27
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