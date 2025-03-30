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В России предупредили о штрафах за иностранные водительские права с 1 апреля

В России предупредили о штрафах за иностранные водительские права с 1 апреля
фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Иностранцы, оформившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, могут с 1 апреля этого года получить штраф до 15 тысяч рублей за водительские права другой страны, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как напомнил юрист, в 2023 году в федеральный закон о безопасности дорожного движения внесли изменения. Согласно этим поправкам, иностранцы, получившие ВНЖ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить водительские права других стран на российские. Эти изменения касаются и граждан РФ, въехавших в Россию до 1 апреля 2024 года, когда закон вступил в силу. При этом закон установил, что иностранные права признаются недействительными для управления транспортом на территории России по истечении одного года со дня вступления закона в силу.

"Таким образом, крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 12.7 КоАП ("Вождение без прав"), а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей", - рассказал Хаминский.

Юрист подчеркнул, что с 1 апреля упрощенный порядок замены прав без экзаменов прекратится.

"Для замены прав необходимо будет сдавать экзамены. При этом для замены прав по категориям А и B достаточно будет сдать только теорию. А для замены прав по категориям C и D необходимо будет пройти обучение в автошколе, сдав и теорию, и вождение", - уточнил Хаминский.
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