В апреле будут увеличены социальные пенсии, станет меньше рискованных ипотек, будут упрощены правила пользования биометрией и изменится регистрация SIM-карт, сообщает rg.ru.
Социальные пенсии увеличатся с 1 апреля на 14,75%
Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. Они повысятся на 14,75%. Как пояснил глава Минтруда РФ Антон Котяков, увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек.
С 1 апреля социальные пенсии вырастут у более чем 3,5 млн россиян. Еще около 700 тыс. человек получат проиндексированные пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Такие пенсии, в частности, получают участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие.
Рискованных автокредитов и ипотек станет меньше
Банк России с 1 апреля получил право устанавливать макропруденциальные лимиты в ипотеке и автомобильном кредитовании. Раньше ЦБ ограничивал таким образом только выдачу необеспеченных потребительских кредитов. Макропруденциальные лимиты - это ограничения на долю рискованных кредитов в структуре всего кредитного портфеля банка. Например, банк условно кредитует 100 рисковых заемщиков, а ЦБ устанавливает по определенному виду кредитованию лимит условно 20%. Таким образом, банк сможет выдать кредиты только двадцати таким заемщикам, а 21-му уже откажет. Лимит обычно устанавливается сроком на один квартал, а потом может продлеваться, изменяться или отменяться. Как ранее рассказывала в интервью "Российской газете" директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, лимиты в ипотеке могут коснуться кредитов с первоначальным взносом менее 20% и показателем долговой нагрузки (соотношение платежей по всем кредитам и займам клиента, включая тот, за которым он обращается в данный момент, к его среднемесячным доходам. - "РГ") заемщика более 80%. "Мы видим, что низкий взнос в сочетании с большой долговой нагрузкой существенно повышает шансы выхода на просрочку", - подчеркнула она. В автокредитовании ЦБ также намерен постепенно снижать долю высоких показателей долговой нагрузки, добавила Данилова. Меры будут касаться и тех случаев, когда деньги берут не для покупки машины, а на любые цели под залог уже имеющегося автомобиля.
Биометрией в банках станет пользоваться проще
С 1 апреля клиентам банков будет проще пользоваться биометрией. Теперь кредитные организации не могут требовать для подтверждения личности другие документы, если располагают биометрическими данными человека в своих системах. "Ранее клиенту нередко приходилось приносить документы даже при наличии данных в Единой биометрической системе. С 1 апреля это устранено: если информация уже есть в базе, банк обязан ее принять, не создавая дополнительных барьеров. Это особенно ценно для людей с ограниченной мобильностью и жителей отдаленных регионов, где поход в отделение банка может быть затруднен", - отмечал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Вступают в силу новые правила регистрации SIM-карт
С 1 апреля в силу вступают изменения статьи 44 Федерального закона и на одно физическое лицо может быть оформлено не более 20 мобильных номеров. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством, нелегальным оборотом номеров и защиту персональных данных граждан.
Заключение договора об оказании услуг связи возможно дистанционно: с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой Биометрической системы (ЕБС), а также с помощью идентификации через сервис госуслуг.
Очное подтверждение личности также остается актуальным: абоненты могут посетить МФЦ, отделения Почты России, банки или офисы оператора, соответствующие требованиям, установленным законом.
При подключении новых номеров оператор обязан проверять, сколько активных сим-карт уже оформлено на абонента, причем не только у себя, но и у других операторов. Если в результате такой проверки окажется, что на абонента оформлено свыше 20 номеров, продажа новой SIM-карты станет невозможной.
Что произойдет в случае, если по состоянию на 01 апреля 2025 года за конечным пользователем будет зарегистрировано более 20 номеров?
Проверка уже подключенных сим-карт на соблюдение лимита будет длиться до 1 ноября 2025 года. Согласно действующим требованиям, если к тому моменту у абонента окажется более 20 активных номеров, все они будут подлежать блокировке.
3% сбор с интернет-рекламы обязаны будут заплатить все участники рекламной цепочки
С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу поправки в законодательство, обязывающие рекламораспространителей и операторов рекламных систем перечислять в федеральный бюджет 3% квартального дохода, полученного от размещения рекламы в интернете. Это касается всех участников рекламной цепочки.
Расчет и контроль за уплатой средств возложен на Роскомнадзор (РКН). Ведомство будет получать данные о рекламных кампаниях и проверять полноту отчислений. Информация о выплатах будет поступать в РКН через операторов рекламных данных, которые обязаны передавать сведения в "Единый реестр интернет-рекламы".
Для детей мигрантов вводится тестирования для зачисления в школу
С 1 апреля детей работающих легально в России мигрантов будут зачислять в школы только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка.
Для реализации норм принятого в конце прошлого года федерального закона об обязательном тестировании на знание русского языка для детей мигрантов в минпросвещения разработаны приказы о порядке приема в школы. Так тестирование будет проходить в устной и письменной формах, за исключением первоклашек - для них будет проводиться только устное тестирование. Если все хорошо, ребенка примут в школу. Если нет - будет рекомендовано пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца.
В ближайшее время должен быть зарегистрирован приказ Рособрнадзора, определяющий минимальное количество баллов, которое дети мигрантов должны набрать при тестировании на знание русского языка. Как стало известно "РГ", им, в частности, потребуется набрать не менее 3 баллов, что соответствует уверенной тройке по традиционной пятибалльной шкале.
Купить вторичное жилье можно по "Семейной ипотеке"
С 1 апреля по программе "Семейной ипотеки" можно будет взять кредит на покупку квартиры на вторичном рынке. Но - с рядом ограничений: опция будет действовать только в городах (а не других типах населенных пунктов), где строится не более двух многоквартирных домов, а купить жилье можно будет в доме не старше 20 лет. В списке ДОМ.РФ значится 901 город, где будет действовать ипотека на "вторичку". Но не во всех из них есть дома младше 20 лет.
Воспользоваться новой опцией смогут семьи, где есть ребенок до семи лет (по 6 лет включительно). На Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области новшество не распространяется.