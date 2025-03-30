Правительство Молдовы намерено изменить механизм назначения поставщика газа для Приднестровья
Компания "Молдовагаз" может лишиться в 2025 году статуса поставщика с обязательствами по оказанию общественных услуг, заявил государственный секретарь Министерства энергетики РМ Константин Боросан, сообщает sputniknews.ru.
По его словам, действующее законодательство четко гласит, что назначение такого поставщика осуществляется на основе конкурса в соответствии с положением, утвержденным Национальным агентством по регулированию в энергетике РМ (НАРЭ).
"Законом предусмотрено, что назначение поставщиков с обязательствами по оказанию общественных услуг производится на основе конкурса. Поэтому может быть выбран и кто-то другой Если будут участвовать несколько кандидатов, будет выбран лучший", – сказал Боросан журналистам.
Он считает, что в 2025 году могут произойти важные изменения в структуре рынка природного газа страны, а возможная замена АО "Молдовагаз" другим оператором будет представлять собой "стратегический шаг в направлении либерализации и прозрачности в энергетическом секторе".
Боросан также отметил, что в настоящее время для поставок газа в Приднестровье используется механизм, одобренный постановлением комиссии по чрезвычайным ситуациям, а это, по его словам, экстренный механизм, поэтому в дальнейшем этот вопрос должен регулироваться законодательством Молдовы. "Обычно поставка газа осуществляется лицензированным поставщиком, который работает на рынке. В Приднестровском регионе нет лицензированных операторов, нет операторов по передаче и распределению, соответственно, на основе исключительного механизма мы определяем поставщика, который будет поставлять туда газˮ, – пояснил Боросан для агентства IPN, пишет sputniknews.ru.