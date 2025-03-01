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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Источник изображения: lifehacker.ru

С 21 по 27 марта сотрудники ГАИ задержали 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Пять нарушителей выявили в Тирасполе, по три – в Бендерах и Слободзее, по одному – в Дубоссарах, Рыбнице и Каменке.

К административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 10 пьяных водителей. Им предстоит заплатить штраф, размер которого может достигать 3680 рублей ПМР, а также они будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Четыре водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Их привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Вчера, 10:07
  • DTV
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