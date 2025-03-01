Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи за 2024 год составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ – 8 млн 585 тыс. 532 грн.
Об этом говорится в обнародованной декларации украинского лидера, а также на сайте Офиса президента.
Доходы семьи Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн., пишет pravda.com.ua
Увеличение доходов семьи украинского президента по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей.
Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2024 года значительно не изменился.
Других существенных изменений по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам в семье президента в прошлом году не произошло.
Как видно из декларации, заработная плата президента составила 336 тысяч гривен.
Как и в прошлом году, в собственности Зеленского находится квартира в Киеве площадью 131,9 м.кв., два машиноместа-гаража в Киеве площадью 20,9 м.кв. и 20,7 м.кв., 25% квартиры в Киеве в совладении с братьями Шефирами площадью 254,5 м.кв., 50% квартиры в совладении с Сергеем Шефиром площадью 198,6 м.кв..
У первой леди Елены Зеленской квартира в Крыму (Ливадии) – 129,8 м.кв. и паркоместо там же – 16,1 м.кв., 33% нежилого помещения в совладении с Еленой и Ларисой Шефир площадью 337,8 м.кв., квартира в Киеве площадью 284 м.кв..
Владимир и Елена Зеленские с 2014 года также имеют право пользования квартирой в Великобритании площадью 91.9 м. кв., а также право пользования государственной дачей в Киеве с хозяйственными зданиями и сооружениями общей площадью 4011,10 м. кв.
Как и раньше, Зеленский владеет автомобилем LAND ROVER 2016 года выпуска, а его жена – автомбилем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года выпуска.
Так же у супругов остаются ценные часы – Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.