Dnestr.TV

 
0

Сколько жители Молдовы готовы потратить на Пасхальный стол

Сколько жители Молдовы готовы потратить на Пасхальный стол
Фото из открытых источников

Компания iData провела социологический опрос среди жителей Молдовы, чтобы узнать, как население планирует праздновать Пасху и сколько денег готово потратить на праздничный стол. Результаты опроса показали, что большинство жителей страны намерены соблюдать пасхальные традиции, пишет esp.md.

В 2025 году православные христиане отметят Пасху 20 апреля, а Радоница, Поминальные дни, выпадает на 27-28 апреля.

Согласно данным опроса, 94% респондентов планируют праздновать Пасху, в то время как 0,9% не уверены в своих планах, а 5,1% не будут отмечать этот праздник.

Что касается Радоницы, то 89,7% опрошенных намерены посетить кладбища и помянуть усопших, 2,5% еще не приняли окончательного решения, а 7,8% отказались от этой традиции.

Расходы на праздничный стол

Пасха — это не только религиозный, но и семейный праздник, объединяющий людей за праздничным столом. Согласно опросу, в этом году молдаване готовы потратить в среднем 1990 леев.

5,4% опрошенных планируют уложиться в бюджет до 500 леев,
25,5% намерены потратить от 500 до 1000 леев,
28,3% респондентов готовы выделить на пасхальный стол от 1001 до 2000 леев.
17,5% респондентов планируют расходы в диапазоне от 2001 до 5000 леев.
2% опрошенных планируют потратить более 5000 леев
21,3% респондентов отметили, что вовсе не планируют тратить деньги на пасхальный стол.

Средний бюджет пасхального стола в сельской местности составляет около 1900 леев, в то время как в городах этот показатель выше — 2100 леев. Гендерные различия также заметны: мужчины готовы потратить в среднем 2100 леев, тогда как женщины — 1900 леев.

Возрастные группы демонстрируют еще более явные различия. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет планируют потратить в среднем 2600 леев, тогда как пенсионеры (старше 67 лет) рассчитывают на сумму около 1500 леев.

Опрос проводила социологическая компания iData с 14 по 25 марта. В опросе участвовали 1007 респондентов, погрешность ±3%.
  • Вчера, 10:42
  • DTV
  • Просмотров: 140
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • Молдова с 1 апреля сможет беспошлинно поставлять свою п ...
  • Новые правила штрафов для водителей в Молдове

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • Молдова с 1 апреля сможет беспошлинно поставлять свою п ...
  • Новые правила штрафов для водителей в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM