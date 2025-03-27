Компания iData провела социологический опрос среди жителей Молдовы, чтобы узнать, как население планирует праздновать Пасху и сколько денег готово потратить на праздничный стол. Результаты опроса показали, что большинство жителей страны намерены соблюдать пасхальные традиции, пишет esp.md.
В 2025 году православные христиане отметят Пасху 20 апреля, а Радоница, Поминальные дни, выпадает на 27-28 апреля.
Согласно данным опроса, 94% респондентов планируют праздновать Пасху, в то время как 0,9% не уверены в своих планах, а 5,1% не будут отмечать этот праздник.
Что касается Радоницы, то 89,7% опрошенных намерены посетить кладбища и помянуть усопших, 2,5% еще не приняли окончательного решения, а 7,8% отказались от этой традиции.
Расходы на праздничный стол
Пасха — это не только религиозный, но и семейный праздник, объединяющий людей за праздничным столом. Согласно опросу, в этом году молдаване готовы потратить в среднем 1990 леев.
5,4% опрошенных планируют уложиться в бюджет до 500 леев, 25,5% намерены потратить от 500 до 1000 леев, 28,3% респондентов готовы выделить на пасхальный стол от 1001 до 2000 леев. 17,5% респондентов планируют расходы в диапазоне от 2001 до 5000 леев. 2% опрошенных планируют потратить более 5000 леев 21,3% респондентов отметили, что вовсе не планируют тратить деньги на пасхальный стол.
Средний бюджет пасхального стола в сельской местности составляет около 1900 леев, в то время как в городах этот показатель выше — 2100 леев. Гендерные различия также заметны: мужчины готовы потратить в среднем 2100 леев, тогда как женщины — 1900 леев.
Возрастные группы демонстрируют еще более явные различия. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет планируют потратить в среднем 2600 леев, тогда как пенсионеры (старше 67 лет) рассчитывают на сумму около 1500 леев.
Опрос проводила социологическая компания iData с 14 по 25 марта. В опросе участвовали 1007 респондентов, погрешность ±3%.