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Глава государства провел селекторное совещание для выяснения текущей ситуации в городах и районах республики

Глава государства провел селекторное совещание для выяснения текущей ситуации в городах и районах республики
фото: пресс-служба Президента ПМР

Президент провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы госадминистраций проинформировали о текущем положении дел, исполнении социальных обязательств, функционировании систем жизнеобеспечения городов и районов республики. Зарплаты и пенсии выплачиваются своевременно, но для этого приходится использовать средства, предназначенные изначально для иных целей, а также запрашивать трансферты из республиканского бюджета, отмечали многие руководители, сообщает пресс-служба Президента ПМР

Говорили о праздновании годовщин освобождения населенных пунктов Приднестровья от немецко-румынских захватчиков. Север республики уже отметил 81-ю годовщину, другие районы готовят торжественные и тематические мероприятия. Повсеместно проводятся работы по приведению в порядок мемориалов, памятников, могил участников Великой Отечественной войны. В Слободзее, помимо прочего, реконструируется Арка Победы на центральной площади города, рассказал Василий Тищенко. Помимо ремонтных работ, повышенное внимание уделяется озеленению – как памятных мест, так и улиц и рекреационных зон. В бендерском парке Победы в микрорайоне Ленинский, к примеру, на текущей неделе высадят кусты сирени, в Григориополе на днях укоренили полсотни саженцев различных деревьев, в Дубоссарах озеленительные мероприятия проходят в рамках месячника по благоустройству. Президент нацелил на активизацию работы в этом направлении и обозначил, что к началу мая ждет ото всех глав детальные отчеты.

Руководитель страны спрашивал, решена ли проблема с задержкой проведения мусороуборочных работ в столице. На минувшей неделе тираспольчане отмечали, что ТБО вывозили несвоевременно, во многих микрорайонах контейнеры и «лодки» были переполнены. Илона Тюряева сообщила, что мусор убран, работы ведутся в штатном режиме.

Руслан Чабан рассказал, что дубоссарский оздоровительный лагерь начали готовить к летнему сезону. Открытие запланировано на 15 июня. Предполагается три заезда. Все смены – это порядка тысячи отдыхающих.

Тема, которую поднял на совещании Вадим Красносельский, – обеспечение пожарной безопасности учреждений. Запасные выходы должны быть доступны, средства оповещения и тушения возгораний в рабочем состоянии.

Обсуждали также температурный режим в образовательных учреждениях. Школьники сегодня возобновили учебу после весенних каникул. В помещениях прохладно, сообщают администрации школ. Там, где установлены твердотопливные котлы, проблема решается оперативно и без затруднений, что в очередной раз подтверждает необходимость повсеместной установки таких обогревательных приборов. Президент отметил, что допустимо по необходимости прибегать на время к практике проведения уроков в удаленном режиме, сокращать время занятий или запускать локальные котельные при их наличии. Решения принимаются на местах по ситуации.
  • Сегодня, 09:38
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