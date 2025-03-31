В повестку были включены вопросы, связанные с обеспечением финансовой стабильности и исполнением социальных обязательств государства. В условиях введенного чрезвычайного экономического положения разработаны изменения в республиканский бюджет на 2025 год, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Основной целью пересмотра Главного финансового документа стало гарантированное выполнение социальных обязательств, включая выплаты зарплат, пенсий и пособий. Для этого планируется перераспределение целевых остатков бюджетных средств на первоочередные нужды, а также сокращение некоторых расходных статей, в том числе по целевым фондам. Эти меры позволят стабилизировать финансовую ситуацию и обеспечить финансирование социально защищенных статей бюджета.
Глава Правительства в свою очередь призвал распорядителей бюджетных средств рационально использовать денежные ресурсы.
«Действительно, эта законодательная инициатива готовилась длительное время. Мы понимаем, что на сегодняшний день складывается непростая ситуация в экономике. Исходя из чего концепт, который выбрало Правительство при подготовке данной законодательной инициативы, состоит из следующего. Мы мобилизируем все ресурсы, чтобы поддержать текущее состояние расходов в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день. Что касается вложений в программы развития, то они временно приостанавливаются. Сегодня мы занимаемся только поддержкой и текущим содержанием», – пояснил Премьер Александр Розенберг.
Также на заседании были утверждены новые тарифы на электроэнергию. Их начнут применять с 1 апреля 2025 года. Для населения они вырастут на три копейки с 1,39 руб. до 1,42 руб. за 1 кВт*ч. В первую очередь рост цен обусловлен сокращением объемов поставок природного газа, которое привело к снижению выработки электроэнергии и увеличению затрат на ее производство.
Как отметил первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, рост стоимости коснется только услуги по энергоснабжению, цены на другие коммунальные услуги останутся неизменными в пределах раннее утвержденных тарифов.
Принятые решения направлены на поддержание устойчивости экономики, сбалансированное распределение бюджетных средств и обеспечение надежного функционирования энергетического сектора республики.