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В Кишиневе построят мультимодальный хаб

В Кишиневе построят мультимодальный хаб
источник фото: logos-pres.md

Один из крупнейших мировых портовых операторов, DP World (Dubai Port World), запускает комплексную логистическую услугу «от начала до конца» и интегрирует Молдову в европейские цепочки поставок, пишет logos-pres.md.

Компания DP World объявила о запуске общеевропейской логистической услуги, включая стратегический мультимодальный хаб в Кишиневе, соединяющий Молдову с Румынией и остальной Европой. Услуга перевозки сборных грузов объединяет все этапы цепочки поставок, интегрируя автомобильные, морские, воздушные, железнодорожные и мультимодальные перевозки, предоставляя комплексное решение «от начала до конца». Эта инициатива поддерживает молдавские компании, предлагая им лучший доступ к европейским рынкам за счет более быстрой и экономически эффективной логистики.

Эффективно управляя цепочкой поставок и улучшая операционные показатели, DP World фокусируется на удовлетворении потребностей клиентов, чтобы сократить расходы и ускорить сроки доставки, обеспечивая при этом прозрачность на каждом этапе.

Сеть DP World будет включать «линию сборных грузов» и таможенную инфраструктуру в Кишиневе. Система сборных грузовых перевозок будет объединять небольшие партии от разных клиентов в одну доставку. Это решение снижает затраты для клиентов, которые не могут обеспечить полную загрузку грузовиков, повышает эффективность за счет максимального увеличения грузоподъемности, снижает воздействие на окружающую среду каждой партии грузов и поддерживает мультимодальную интеграцию, обеспечивая бесперебойные передачи между автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Крис Адамс, исполнительный вице-президент по Восточной Европе в DP World, заявил: «Эта комплексная сквозная услуга является краеугольным камнем стратегии расширения DP World в Молдове. Линия групповых грузов в Кишиневе поможет интегрировать Молдову в цепочки поставок ЕС, упростив торговлю для молдавских предприятий, и сделав торговлю в Европе более быстрой, дешевой и устойчивой».

Операционная диспетчерская вышка европейской сети DP World будет базироваться в Бухаресте. Она будет координировать все элементы этого сквозного сервиса, включая сборные услуги, доставку первой/последней мили, складирование, таможенное брокерство и мультимодальные перевозки. Кроме того, она разработает передовые цифровые платформы для управления в реальном времени, прогнозной аналитики и бесперебойной связи.

Компания уже работает в порту Констанца, выступая в качестве шлюза для поставок из Азии и обеспечивая доступ к Дунаю. Она также управляет мультимодальным терминалом Aiud, который обеспечивает перемещение грузов по всей Европе по автомобильным и железным дорогам.

DP World работает на шести континентах, штат насчитывает более 100 000 сотрудников. Компания объединяет глобальную инфраструктуру с местным опытом для предоставления комплексных решений в области цепочек поставок. От портов и терминалов до морских услуг, логистики и технологий, DP World использует инновации для создания более эффективных методов транспортировки, сводя к минимуму сбои по пути от производителя до порога клиента.

В Европе DP World насчитывает более 25 000 сотрудников в более чем 250 филиалах в 30 странах, предлагая клиентам доступ к 10 глубоководным терминалам, 14 внутренним терминалам, 150 складам и 90 филиалам, связанным через свою сеть фидерных и каботажных перевозок.
  • Сегодня, 10:03
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