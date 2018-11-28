Dnestr.TV

 
0

С 1 апреля большинство школ Приднестровья перейдёт на сокращённый режим работы

С 1 апреля большинство школ Приднестровья перейдёт на сокращённый режим работы

С 1 апреля большинство школ республики перейдёт на сокращённый режим работы. Это связано с низкими температурами в классах. Уроки будут длиться по 30 минут.

Исходя из температурных показателей, каждая госадминистрация будет решать, в каких учебных заведениях сократить уроки, а в каких они будут идти в полноценном режиме. К таковым, к примеру, относятся, все школы Бендер: там обучение будет проходить в привычном формате, пишет novostipmr.com.

Руководитель столичного Управления народного образования Андрей Земляков сообщил, что в сокращённом режиме работы тираспольские школы будут работать до конца этой недели. Дальше будут смотреть по ситуации.

Ученикам рекомендовано надевать тёплую одежду - дресс-код как таковой пока не действует.

Министр просвещения Светлана Иванишина подчеркнула, что ни о каком онлайн-обучении речи не идёт. Дети будут ходить в школу и обучаться в очном формате.
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • Молдова с 1 апреля сможет беспошлинно поставлять свою п ...
  • Новые правила штрафов для водителей в Молдове

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • Молдова с 1 апреля сможет беспошлинно поставлять свою п ...
  • Новые правила штрафов для водителей в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM