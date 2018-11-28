С 1 апреля большинство школ республики перейдёт на сокращённый режим работы. Это связано с низкими температурами в классах. Уроки будут длиться по 30 минут.
Исходя из температурных показателей, каждая госадминистрация будет решать, в каких учебных заведениях сократить уроки, а в каких они будут идти в полноценном режиме. К таковым, к примеру, относятся, все школы Бендер: там обучение будет проходить в привычном формате, пишет novostipmr.com.
Руководитель столичного Управления народного образования Андрей Земляков сообщил, что в сокращённом режиме работы тираспольские школы будут работать до конца этой недели. Дальше будут смотреть по ситуации.
Ученикам рекомендовано надевать тёплую одежду - дресс-код как таковой пока не действует.
Министр просвещения Светлана Иванишина подчеркнула, что ни о каком онлайн-обучении речи не идёт. Дети будут ходить в школу и обучаться в очном формате.