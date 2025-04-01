В рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с раком шейки матки, Министерством здравоохранения и подведомственными учреждениями была проведена профилактическая акция «Врачи – против рака шейки матки», сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.
В течение всего марта врачи-акушер-гинекологи проводили обследования и консультирование женского населения. При возможности – были организованы выезды на предприятия республики. Дополнительно врачи провели около 200 консультаций и личных бесед.
За этот месяц было осмотрено 10 146 человек. Выявлено 341 доброкачественное изменение и 107 подозрений на онкопатологии молочных желез и шейки матки. По всем случаям будут проводиться дополнительные обследования.
Министерство здравоохранения обращает внимание всех жителей республики, что только внимательное отношение к своему здоровью и ранее обращение к врачу – помогут в борьбе со многими заболеваниями. Берегите себя.