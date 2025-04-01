Dnestr.TV

 
0

Подведены итоги акции против рака

Подведены итоги акции против рака
фото: Shutterstock.com/источник:aif.ru

В рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с раком шейки матки, Министерством здравоохранения и подведомственными учреждениями была проведена профилактическая акция «Врачи – против рака шейки матки», сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.

В течение всего марта врачи-акушер-гинекологи проводили обследования и консультирование женского населения. При возможности – были организованы выезды на предприятия республики. Дополнительно врачи провели около 200 консультаций и личных бесед.

За этот месяц было осмотрено 10 146 человек. Выявлено 341 доброкачественное изменение и 107 подозрений на онкопатологии молочных желез и шейки матки. По всем случаям будут проводиться дополнительные обследования.

Министерство здравоохранения обращает внимание всех жителей республики, что только внимательное отношение к своему здоровью и ранее обращение к врачу – помогут в борьбе со многими заболеваниями. Берегите себя.
  • Вчера, 19:51
  • DTV
  • Просмотров: 66
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • Молдова с 1 апреля сможет беспошлинно поставлять свою п ...
  • Новые правила штрафов для водителей в Молдове

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • Молдова с 1 апреля сможет беспошлинно поставлять свою п ...
  • Новые правила штрафов для водителей в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM