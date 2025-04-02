Трое сотрудников посольства России в Молдове вынуждены покинуть страну после объявления их персонами нон грата.
Представители оппозиционного блока "Победа" провели в аэропорту Кишинева акцию в поддержку российских дипломатов, которые вынуждены покинуть страну после объявления их МИД Молдовы персонами нон грата, передает sputniknews.ru.
По словам активиста блока "Победа" Юрия Витнянского, участники митинга убеждены, что наша страна должна быть открыта для диалога. "Но, к сожалению, сейчас она идет по пути эскалации конфликта с Россией. В то же время Москва демонстрирует готовность к сотрудничеству. Мы считаем, что необходимо искать компромиссы, а не усугублять разногласия", – подчеркнул он.
В числе трех сотрудников посольства, которых высылает МИД Молдовы – сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от России Александр Андреев. По его мнению, высылка из Молдовы российских дипломатов наносит вред двусторонним отношениям и дипломатическому присутствию. Он сожалением отметил, что это не первая такая акция, а очередная в целой серии, но которая очень вредит долгой дружбе между народами Молдовы и России.
"Надеюсь, ситуация наладится, возобновится авиасообщение, продолжим работать по всем направлениям. Наши страны взаимно дополняют друг друга. В России огромное количество молдаван, а в Молдове много людей, которые причисляют себя к русской культуре", – сказал он в аэропорту Кишинева.
В понедельник, 31 марта, Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, поскольку их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Ранее в тот же день глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяцэ заявил о том, что посольство России якобы помогло депутату парламента Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. В ответ на это посол России Олег Озеров заявил, что обвинения, выдвинутые СИБ Молдовы в адрес диппредставительства, – несостоятельны и голословны. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что необоснованное решение властей Молдовы о высылке российских дипломатов не останется без адекватного ответа.