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МИД ПМР: Молдова сорвала встречу представителей по политическим вопросам

МИД ПМР: Молдова сорвала встречу представителей по политическим вопросам
изображение: МИД ПМР

Пресс-служба МИД информирует о том, что на протяжении текущей недели при посредничестве Миссии ОБСЕ велось согласование организации встречи политических представителей сторон, посвященной мерам преодоления энергетического кризиса и гуманитарной поддержки.

Под любыми предлогами политпредставитель РМ вначале отказывался от традиционного очного формата встречи, а затем окончательно сорвал проведение заседания, отклонив письменное предложение Миссии ОБСЕ о его проведении в офисе в городе Бендеры.

МИД ПМР проинформировал всех участников формата «5+2» о том, что расценивает демарш Кишинева как нежелание на практике содействовать разрешению топливно-энергетического кризиса, в том числе методами гуманитарной поддержки населения, что понижает уровень доверия к молдавской стороне.

Метания Кишинева в совокупности со спекуляциями в СМИ в очередной раз доказали, что молдавская сторона ни ранее, ни сейчас не намеревалась оказывать никакой поддержки гражданам Приднестровья. Окончательно стратегию Кишинева разоблачил сам политический представитель РМ, заявивший о том, что замерзающее сегодня Приднестровье «необходимо научить обходиться без этого так называемого гуманитарного газа».

Отказ РМ от рабочей коммуникации и агрессивные публичные выпады являются демонстративным безответственным шагом Кишинева, нацеленным на разрушение переговорных механизмов.

Приднестровская сторона открыта для проведения встречи политпредставителей на территории Приднестровья и призывает международных посредников и наблюдателей содействовать возвращению РМ за стол переговоров.
  • Вчера, 20:05
  • DTV
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