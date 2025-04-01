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Какова ситуация с водой в Днестре

Какова ситуация с водой в Днестре
фото: newsmaker.md

Днестр вошел в апрель с рекордно низким для этого времени уровнем воды в Днестровском водохранилище - 116,6 м над уровнем моря.

Об этом сообщил известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий, передает Noi.md.

Он отметил, что расход воды в последние 10 месяцев, начиная с 1 июня 2024 года, был постоянно низким и не менялся – 100 м3/c.

Такая ситуация не позволяет осуществить экологический попуск для обеспечения условий для размножения рыб-фитофилов.

В Днестре уже появилась сельдь-дунайка. Ей для размножения высокий уровень воды не нужен – она нерестится прямо в воду и личинки созревают прямо в толще воды по мере скатывания в море.

"Что-то может измениться в лучшую сторону в случае обильных дождей в Карпатах в ближайшие недели. Но в это слабо верится", - подчеркнул Илья Тромбицкий.
  • Вчера, 20:10
  • DTV
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