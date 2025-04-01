В первые дни апреля Министерство просвещения по поручению Президента провело ряд внеплановых инспекций в столичных лицеях, колледжах и техникумах, а также в республиканских украинском и молдавском лицеях-комплексах, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Министр Светлана Иванишина вместе с сотрудниками ведомства оценили готовность образовательных учреждений к чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделялось пожарной безопасности, ведению нормативной документации и состоянию огнетушителей и пожарных кранов.
«Безопасность учащихся — это не формальность, а прямая ответственность каждого руководителя учебного заведения. Все выявленные недостатки должны быть устранены в кратчайшие сроки», — отметила министр.
По итогам проверок руководители образовательных учреждений получили указания устранить выявленные нарушения. Для проведения углубленной проверки соблюдения норм пожарной безопасности к инспекционной работе подключатся профильные министерства и ведомства.