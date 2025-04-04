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МВФ спрогнозировал риски для мировой экономики

МВФ спрогнозировал риски для мировой экономики
фото: Yuri Gripas/Reuters

Глава МВФ Георгиева: пошлины США создали еще больший риск для мировой экономики

Власти США прибегли к пошлинам, которые могут еще сильнее навредить мировой экономике, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет gazeta.ru ссылаясь на агентство ТАСС.

Как отметила глава МВФ, аналитики пока не завершили оценку макроэкономических последствий таких шагов Вашингтона, но уже сейчас можно сказать, что его политика создала серьезный риск для перспектив развития мировой экономики в период ее медленного роста.

Фонд призвал администрацию Трампа провести работу по урегулированию торговой напряженности и снижению неопределенности.

На этой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что импортные импортные пошлины США приведут к росту инфляции и падению цен на нефть.

По ее словам, таким образом многие страны могут попытаться нейтрализовать этот дисбаланс за счет покупки большего количества товаров из США. Рокотянская добавила, что, в первую очередь, речь может идти об американских газе, нефти и нефтепродуктах. Финансист не исключила, что некоторые страны могут объявить ответные меры, например, Китай.
  • Вчера, 08:59
  • DTV
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