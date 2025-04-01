Глава государства побывал на столичном Мемориале Славы. Там идет реконструкция. Комплекс расширяется. Периметр остается прежним – меняется наполнение, передает пресс-служба главы государства.
По поручению Президента здесь оформили экспозицию, рассказывающую об участии тираспольчан в Великой Отечественной войне. На каменных плитах тематические муралы и информация, в том числе имена 1340 жителей Тирасполя, погибших на фронтах ВОВ. Центральный элемент – мемориальная стена, у основания которой расположен памятник Неизвестному солдату. Его изготовили на столичном заводе «Электромаш». Специалисты завершают установку. Директор предприятия Владимир Трандасир рассказал Вадиму Красносельскому, что полуторатонная композиция изготовлена из 12 сегментов, стыки которых практически невозможно обнаружить. Памятник благородного черного цвета. На нем 12 слоев покрытия – по 6 грунта и краски. Изготовители заверяют, что обновления не потребуется как минимум десятилетие. За памятником подготовлено место для перезахоронения останков советского воина, имя которого неизвестно. То есть это будет не просто памятник Неизвестному солдату, а реальная могила участника Великой Отечественной войны. Церемония перезахоронения и открытие памятника запланированы на 11 апреля. Президент обсудил с главой тираспольской администрации Илоной Тюряевой детали организации предстоящего значимого события. Говорили также о намеченном на 6 мая мероприятии, которое готовит к проведению на Мемориале Славы Тираспольско-Дубоссарская епархия.
Президент провел выездное совещание на площадке Приднестровского государственного музея. Его инфраструктуру возводят в центре столицы – на базе комплекса зданий и сооружений Тираспольского объединенного музея. Меняется название, статус и наполнение объекта. Работы идут по всей линии музейного квартала. Даты сдачи в эксплуатацию отдельных элементов разные. Первые на очереди залы и открытые площадки, посвященные Великой Отечественной войне. Их торжественное открытие, приуроченное к 80-летию Победы, запланировано на 9 мая текущего года. Главе государства сегодня сообщили, что генеральная сдача проекта внесена в график на 5 мая. Вадим Красносельский в сопровождении главы города, замов и иных должностных лиц, ответственных за данное направление, представителей строительно-подрядных организаций, военнослужащих, историков, художников, дизайнеров, задействованных в реализации масштабного проекта, обсудили подвижки в работе, обменялись мнениями и предложениями. Президент, заслушав детализированные доклады, дал ряд рекомендаций и поручений.
Инспекционный обход затронул не только музейный блок Великой Отечественной войны, но и остальные помещения. Президенту показали, где будет расположена экспозиция МАССР и времен Гражданской войны. В этом же зале разместят фонды из бывшего музея Котовского. Из этого помещения можно будет пройти в зал истории приднестровского казачества. Отдельно разместят материалы дореволюционного периода. Будет и этнографический сектор, отдел природы, зал религии. Два небольших помещения бывших служебных кабинетов решено использовать под выставку картин. Их в фондохранилище много. Экспозицию будут постоянно менять. Вадим Красносельский запросил четкий план размещения залов и визуализацию их оформления.
В ходе инспекции Вадим Красносельский обратил внимание на отсутствие на мемориальных ступенях пандусов. Поручено залить участки соответствующей ширины, чтобы колясочники могли беспрепятственно посещать мемориальный комплекс и участвовать в памятных церемониях.