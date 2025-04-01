Dnestr.TV

 
0

Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться с российскими визави"

Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться с российскими визави"
фото: открытые источники

Молдавские операторы могут договориться с российскими коллегами, как проводить автоперевозки.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о введенном Россией запрете для компаний из Молдовы осуществлять автомобильные перевозки ряда грузов по территории РФ.

"Молдавским операторам ничто не мешает договориться со своими российскими визави", - сказала дипломат на брифинге, передает noi.md

Она пояснила, что введенные "ограничения означают, что грузы должны доставляться до российских приграничных терминалов, после чего необходима их перегрузка на автомобили российских перевозчиков для дальнейшей транспортировки по России".

Захарова подчеркнула, что ограничения для молдавских компаний - ответ на действия Кишинева, поскольку "всему есть предел".

По ее словам, "российская сторона до последнего воздерживалась от масштабных ответных шагов, понимая, что это может ударить по гражданам Молдовы, молдавскому деловому сообществу, экономическим агентам, заинтересованным в поддержании развития конструктивных, добрососедских и взаимовыгодных отношений".
  • Вчера, 09:03
  • DTV
  • Просмотров: 163
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Государство пересматривает расходы
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • Новые правила штрафов для водителей в Молдове
  • Нормы потребления природного газа на 2025 год

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Государство пересматривает расходы
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • Новые правила штрафов для водителей в Молдове
  • Нормы потребления природного газа на 2025 год
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM