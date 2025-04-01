Молдавские операторы могут договориться с российскими коллегами, как проводить автоперевозки.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о введенном Россией запрете для компаний из Молдовы осуществлять автомобильные перевозки ряда грузов по территории РФ.
"Молдавским операторам ничто не мешает договориться со своими российскими визави", - сказала дипломат на брифинге, передает noi.md
Она пояснила, что введенные "ограничения означают, что грузы должны доставляться до российских приграничных терминалов, после чего необходима их перегрузка на автомобили российских перевозчиков для дальнейшей транспортировки по России".
Захарова подчеркнула, что ограничения для молдавских компаний - ответ на действия Кишинева, поскольку "всему есть предел".
По ее словам, "российская сторона до последнего воздерживалась от масштабных ответных шагов, понимая, что это может ударить по гражданам Молдовы, молдавскому деловому сообществу, экономическим агентам, заинтересованным в поддержании развития конструктивных, добрососедских и взаимовыгодных отношений".