Одной из основных задач, поставленных перед ведомством, было увеличение сельскохозяйственной продукции собственного производства на внутреннем рынке.
В структуре посевных площадей республики сегодня основную долю занимают зерновые и зернобобовые, а также технические культуры. Таким образом, сохраняется тенденция инвестирования сельхозпроизводителями наиболее быстро окупаемых проектов на рынках сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В минувшем году аграриями получен урожай по всем важнейшим культурам. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 455,6 тыс. тонн, что на 15% ниже показателя 2023 года. Уменьшение объемов производства зерновых обусловлено сокращением площади посева озимых культур и снижением урожайности.
Многие землепользователи в условиях засухи большую часть площадей оставили под весенний сев. Площадь под яровыми культурами на 34 тыс. га превысила площадь озимого клина. Тем не менее, полученный объем зерна позволяет полностью удовлетворить потребность республики в хлебе, муке, крупе и обеспечить поставку зерна на экспорт. Комментируя эту часть доклада министра, Премьер Александр Розенберг отметил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, Минсельхоз должен выработать свое видение и понимание ситуации с точки зрения экономической выгоды для производителя и республики в целом.
«Безусловно, хорошее направление. Но если сопоставить по экспорту с иными культурами, то нужно тоже взвешивать. И вот эта аналитика, пожалуй, и позволила бы вам осуществлять регуляторику данной сферы. То есть, что нужно делать, куда нужно направлять усилия министерства, как нужно мотивировать и где нужно поддерживать», — считает Александр Розенберг.
Валовой сбор подсолнечника также меньше показателей 2023 года – порядка 94,2 тыс. тонн. И это при увеличении уборочных площадей. Средняя урожайность этой культуры в 2024 году была на четверть меньше показателей 2023 года. Несмотря на колебания закупочных цен на подсолнечник и усложнение логистики, возможность реализации является важным аргументом в пользу возделывания этой культуры.
Температуры выше среднего на репродуктивной стадии негативно повлияли на урожай кукурузы и овощных культур. Посевная площадь картофеля увеличилась на 32% по сравнению с 2023 годом, но валовой сбор всего на 18% выше. В тоже время министр Игорь Паламарчук в ходе доклада отметил обеспеченность республики овощами собственного производства. Речь идет как о сезонных, так и об овощах длительного хранения (за исключением картофеля). Зеленого горошка собрано 50% к уровню прошлого года, сахарной кукурузы 75%, за счет сокращения посевных площадей. Это, в свою очередь, обусловлено проблемами реализации готовой продукции на экспорт.
Погодные условия прошлого года были неблагоприятными и для винограда. Его средняя урожайность в 2024 году практически вдвое ниже предыдущего отчетного периода. Лучше всего себя показали косточковые — 112,5% к уровню прошлого года. Потребность внутреннего рынка в плодах полностью обеспечена собственным производством, без учета производства в личных подсобных хозяйствах и садово-огороднических товариществ.
Одной из задач, стоящих перед АПК, является увеличение доли производства культур с высокой добавленной стоимостью, оптимально использующих агроклиматические и почвенные преимущества нашей республики. Ведется закладка многолетних насаждений, включая орехоплодные культуры и ягодники. Всего в 2024 году высажено 349 га садов, 1 га виноградников и 21,9 га орехоплодных. В 2024 году в Приднестровье собрано 20,4 тыс. тонн плодов, из них яблок 12,8 тыс. тонн.
В 2024 году экспорт продовольственных товаров и сырья снизился на 3,1% и составил 22,1% в общем объеме экспорта.
Из-за учащения засушливых периодов, орошение стало неотъемлемой частью технологического процесса возделывания сельхозкультур. К началу поливного сезона 2024 года сотрудниками ГУП «Республиканские оросительные системы» для подачи воды на цели орошения были подготовлены 65 насосных станций. В целом площадь орошаемых земель в Приднестровье к концу 2024 года составила почти 36 тыс. га. Также, согласно анализу, ежегодно представляемому Минсельхозом около 22,5% потребителей-водопользователей из года в год не производят своевременную оплату и формируют долги, как по основному платежу за потребленную воду на цели орошения, так и по счетам, выставленным по пене на текущую сумму долга.
Игорь Паламарчук рассказал и об инвестициях в сфере АПК за 2013 — 2024 годы. Всего инвестиционными соглашениями и договорами долгосрочного пользования, охвачено около 182,5 тыс. га земель сельхозназначения. Общая сумма инвестиций по предварительным подсчетам превысила 269,42 млн руб., из них в материальные оборотные и внеоборотные активы сельскохозяйственных организаций и развитие мелиорации будет направленно 249,56 млн руб., в инфраструктуру приднестровских сел – 19,94 млн руб.
Центральное место в АПК Приднестровья занимает животноводство. Оно обеспечивает значительную часть валовой продукции сельского хозяйства и способствует снижению зависимости от внешних поставок, что особенно важно в условиях экономических и политических колебаний.
В 2024 году в республике наблюдался рост производства мяса. Общий объем увеличился на 15,2% по сравнению с 2023 годом. Растет и объем птицы – на 12,8% больше, чем годом ранее. Около 80% производства мяса птицы обеспечивают организации и КФХ Дубоссарского и Григориопольского районов, половина всего производства свинины в республике – от предприятий и КФХ Григориопольского района.
Молочное скотоводство продолжает демонстрировать позитивную динамику, подтверждая тенденцию к устойчивому развитию отрасли. В 2024 году объем производства коровьего молока вырос на 3,5% по сравнению с показателями 2023 года и на 15,9% больше, чем в 2022 году. Такое положение дел говорит о повышении эффективности молочных хозяйств, улучшении технологий содержания скота и расширении производственных мощностей, считает министр Игорь Паламарчук. Среди ключевых факторов, которые повлияли на это, министр отметил меры господдержки: дотации за молоко, переданное на промышленную переработку, субсидии, частично компенсирующие затраты на приобретение племенного крупного рогатого скота как по импорту, так и на внутреннем рынке. В 2024 году за получением дотаций обратились 44 хозяйствующих субъекта, в том числе 29 КФХ. Принятые меры стимулировали обновление и улучшение породного состава стада, что положительно отразилось на удоях и качестве молока.
«Вы должны это все анализировать и сказать, какой уровень поддержки и эффективности, когда мы можем перейти на другие сферы или направления поддержки, перераспределить эти ресурсы – они должны работать. Потому что статичность приводит к перенасыщению, так по некоторым направлениям, кстати, наблюдается сегодня. Мы буквально еще лет 5-8 назад просили общественный сектор, чтобы у нас увеличивалось поголовье. У нас была потребность в молоке. Сегодня мы достигли чего? Того, что общественный сектор не знает, что с молоком делать в личных подсобных хозяйствах. И эта проблема и министерства, ее нужно будет решать», — считает Глава Правительства.
Постоянное увеличение объемов производства молока в республике требует эффективного распределения и переработки сырья. Одной из ключевых задач отрасли становится расширение мощностей по его переработке и увеличение ассортимента выпуска готовой молочной и кисломолочной продукции. Кроме того, переработка излишков молока в продукцию с длительным сроком хранения, включая сыр, масло, сухое и ультрапастеризованное молоко, создает дополнительные возможности для развития экспорта.
Повышенный спрос на куриное яйцо способствовал росту интереса к этому направлению. В отрасль начали активно инвестировать новые производители. Для увеличения объемов производства в ряде хозяйств были отремонтированы и переоборудованы птичники с учетом современных технологий содержания птицы, закуплен молодняк кур-несушек пород, адаптированных к местным условиям. Ожидается, что к концу 2025 года объем производства куриных яиц вырастет. В целом, отметил министр, животноводческая отрасль республики демонстрирует положительную динамику развития.
Что касается деятельности Минсельхоза в области ветеринарно-санитарного благополучия. В республике регулярно проходит вакцинация животных и птицы от ряда заболеваний. В их числе сибирская язва, бешенство, болезнь Тешена, классическая чума свиней, а также чума птицы и другие. В отчетном периоде на территории республики было зарегистрировано 3 случая инфицирования бешенством. По одному в Слободзейском, Григориопольском и Каменском районах. Были проведены ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с действующим законодательством в области ветеринарии.
В рамках своего выступления после доклада министра Глава Правительства остановился еще на некоторых важных моментах. Так Александр Розенберг обратил внимание на то, что действующий в республике Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства должен не только выполнять государственный заказ по 6 направлениям в области семеноводства, но и осуществлять научное сопровождение деятельности аграриев республики.
«Основная задача Министерства сельского хозяйства – добиться максимальной эффективности отдачи от каждого гектара земли сельхозназначения. А без науки и без соответствующих рекомендаций там нечего делать», — добавил Премьер.
Также Александр Розенберг напомнил о необходимости работы над государственным земельным кадастром. Система электронного документирования земельных ресурсов республики должна охватить каждый земельный участок, который должен иметь технологическую карту с соответствующими рекомендациями по применяемой технике, технологиям обработки, подготовке почвы.
Отдельно Премьер остановился на сфере рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Первоочередным Глава Правительства назвал вопрос рекультивации. Но есть и еще один аспект.
«Нужно смотреть на возможность не просто, скажем так, добычи и продажи в качестве сырья, а переработки, изготовления строительных материалов здесь, на месте. То есть, для этого нужно смотреть, что мы импортируем. И дальше исходить из того, чтобы в этой части тоже работать на импортозамещение», — добавил он.
В заключении Александр Розенберг назвал сферу сельского хозяйства и природных ресурсов очень значимой для республики, отметив, что значительная часть населения Приднестровья сейчас – это жители сельской местности, которые заняты именно в сфере АПК. Поэтому подготовке кадров, учету земель нужно уделять особое внимание. Глава Правительства признал работу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов удовлетворительной.