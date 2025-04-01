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МРОТ на II квартал 2025 года

МРОТ на II квартал 2025 года
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Министерство по социальной защите и труду Приднестровской молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на II квартал 2025 года.

Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду подписан и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, пишет newspmr.com.

Согласно документу, с 1 апреля по 30 июня 2025 года установлены следующие величины МРОТ:

1). МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:
- для неквалифицированных работников – 1 809 руб.;
- для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.

2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
- для неквалифицированных работников – 2 203 руб.;
- для квалифицированных работников – 2 423,3 руб.

3). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
- для неквалифицированных работников – 3 304,5 руб.;
- для квалифицированных работников – 3 635 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций выросла на 3,09%. Если сравнить с показателями за II квартал 2024 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 6,02%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 09:12
  • DTV
  • Просмотров: 169
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