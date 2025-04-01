Министерство по социальной защите и труду Приднестровской молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на II квартал 2025 года.
Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду подписан и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, пишет newspmr.com.
Согласно документу, с 1 апреля по 30 июня 2025 года установлены следующие величины МРОТ:
1). МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»: - для неквалифицированных работников – 1 809 руб.; - для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.
2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций): - для неквалифицированных работников – 2 203 руб.; - для квалифицированных работников – 2 423,3 руб.
3). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса): - для неквалифицированных работников – 3 304,5 руб.; - для квалифицированных работников – 3 635 руб.
По сравнению с предыдущим кварталом, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций выросла на 3,09%. Если сравнить с показателями за II квартал 2024 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 6,02%.