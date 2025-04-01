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По всему миру растет количество случаев аллергических и респираторных заболеваний

По всему миру растет количество случаев аллергических и респираторных заболеваний
фото: открытые источники

Изменения климата способствовали увеличению на 30% заболеваний аллергического и респираторного характера в последние два десятилетия, из-за увеличения присутствия пыльцы и плесени, предупреждают специалисты по детской аллергологии.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году половина мирового населения будет страдать от аллергий, при этом дети будут наиболее уязвимыми. Глобальное потепление вызывает более раннее начало сезона пыльцы и увеличивает концентрации углекислого газа, стимулируя более активное производство пыльцы.

Уровни CO2 в атмосфере увеличились на 48% по сравнению с доиндустриальной эпохой, а концентрации пыльцы амброзии в последние 30 лет увеличились в 4 раза. Средняя продолжительность сезона пыльцы увеличилась на 20 дней, сообщает Noi.md со ссылкой на mediafax.ro.

Кроме пыльцы, плесень представляет собой растущую угрозу, чувствительность к этим аллергенам увеличилась на примерно 30% за последние два десятилетия.

В городах с высоким уровнем загрязнения воздуха заболеваемость детской астмой на 40% выше, чем в сельских районах.

Специалисты рекомендуют принять срочные меры, включая контроль за загрязнением воздуха, улучшение вентиляции в закрытых помещениях, устойчивое городское планирование и мониторинг пыльцы.
  • Вчера, 09:13
  • DTV
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