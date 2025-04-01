Число безработных в Молдове за прошлый год снизилось в 1,2 раза. Согласно данным Национального бюро статистики, в 2024 году было зарегистрировано 35,2 тыс. безработных, что на 10,4 тыс. меньше, чем в 2023 году.
Уровень безработицы в стране в 2024 году составил 4 процента. Для сравнения, в 2023 году уровень безработицы в Молдове составлял 4,6 процента, в 2022 году - 3,1 процента, а в 2021 году - 3,2, передает bloknot-moldova.ru.
В прошлом году безработица в большей степени затронула женщин, которые составили 52,8 процента от общего числа безработных, а также жителей городов - 51,7 процента. Уровень безработицы среди женщин составил 4,1 процента, а среди мужчин - 3,8. В городской местности этот показатель составил 4,1 процента, в сельской - 3,8.
Уровень безработицы среди населения в возрасте 20-64 лет составил 3,9 процента, что ниже показателя 2023 года. В то же время уровень участия в рабочей силе достиг 59,1 процента, увеличившись по сравнению с 2023 годом.
Среди людей с ограниченными возможностями уровень безработицы составил 4,9 процента, в том числе среди мужчин - 5,6 процента, среди женщин - 4.